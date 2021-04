Monica Niculescu: "Eu le-am convocat!" | De ce s-au retras, pe rand, toate jucatoarele importante ale echipei inaintea barajului cu Italia

Romania are doar patru jucatoare in lotul pentru barajul de Billie Jean King Cup cu Italia.

Barajul dintre Romania si Italia o gaseste pe echipa tarii noastre puternic afectata de accidentari si de ambitiile inerente unui an olimpic. Pentru a se plasa in pozitii mai bune in vederea calificarii la Jocurile Olimpice, Irina Begu si Raluca Olaru au ales sa se concentreze pe turneele WTA, in vreme ce Jaqueline Cristian a luat aceeasi decizie pentru a-si mari sansele de a intra in premiera in prima suta mondiala.

Accidentarile au fost motivele din spatele absentelor Simonei Halep si a Patriciei Tig, considera Monica Niculescu, in ciuda faptului ca ambele vor juca turnee WTA in urmatoarele doua saptamani, la Stuttgart, respectiv Istanbul, in perioada 19-25 aprilie.

“Mi-am dorit foarte mult sa fiu aici. Am jucat de foarte multe ori la Fed Cup si mi-am dat sufletul, m-am daruit si imi pare bine ca sunt aici. Sigur, in alta postura. Avem putine emotii pentru ca ne dorim foarte mult sa ramanem in Grupa Mondiala, este un moment dificil pentru noi si ne dorim sa trecem acest pas. Avem un meci greu, cu Italia, trei fete tinere care vin acum, au avut meciuri foarte bune. Trebuie sa fim atente. O stiu si pe Trevisan, o stiu si pe Cocciaretto, si pe Paolini, sunt mici de statura, dar rezista foarte mult. La pregatire fizica sunt ‘beton’. Vor fi meciuri grele, dar ne dorim sa castigam. Daca aveam si publcul era altceva, dar anul trecut am jucat toate turneele, ne-am obisnuit. Avem incredere, ne place terenul, ne plac mingile, totul merge conform planului si sper sa facem o treaba buna vineri. Cred ca ma ajuta foarte mult faptul ca joc dublu. La dublu eu sunt cea care ia initiativa. Fetele joaca foarte bine. Din primul antrenament mi-au zis ca le place suprafata," a declarat capitanul jucator al nationalei Romaniei de tenis feminin, Monica Niculescu, potrivit Telekom Sport.

"Mi-am dorit foarte mult sa o avem si pe Irina Begu in echipa, si pe Cristian, si pe Olaru. Raluca a castigat un turneu recent, nu mai zic de Ana Bogdan, dar asa s-a nimerit. Eu le-am convocat. Mi-am dorit foarte mult sa o am pe Irina Begu in echipa, nu mai stiti de cate ori am salvat Romania si ne-am pus sufletul in teren... Dar este an olimpic, si-a dorit foarte mult sa se duca la Olimpiada. Jaqueline este la un pas sa intre in top 100 si si-a dorit foarte mult sa faca puncte si sa joace la Istanbul si, din pacate, este in calificari. Cat despre Raluca, e an olimpic si doreste sa mai faca puncte. Ana Bogdan a avut un inceput de an destul de greu si este la Istanbul in calificari. Le intelegem decizia, le asteptam, sper, in meciul urmator. Vad un viitor bun, sincer. S-a nimerit anul acesta sa fie an olimpic. Simona s-a accidentat, Patricia s-a accidentat, a fost un moment mai diferit. Niciodata cred ca n-am venit la Fed Cup cu patru jucatoare, dar patru jucatoare care sunt dornice sa castige, sa arate Romaniei ca se poate. Meciurile vor fi grele, echilibrate. Italiencele sunt tinere si vor sa se afirme," a adaugat Monica Niculescu.

Romania nu se va putea baza in acest play-off pe nicio jucatoare din top 100 WTA. Componenta lotului va fi alcatuita din Irina Bara (132 WTA), Mihaela Buzarnescu (137 WTA), Gabriela Ruse (168 WTA) si Monica Niculescu (173 WTA).