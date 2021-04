"Sincer, te bucuri ca nu joaca Simona Halep?" | Declaratie halucinanta a capitanului Italiei: "Imi pare rau ca e accidentata, dar ma bucur ca nu e in echipa voastra!" 

Capitanul-nejucator al echipei Italiei, Tathiana Garbin a facut o declaratie incredibila inaintea barajului cu Romania.

Intr-un moment de sinceritate din cadrul conferintei de presa a echipei Italiei la Cluj-Napoca, Tathiana Garbin - capitanul-nejucator - a declarat ca se bucura de faptul ca Simona Halep absenteaza de la acest play-off.

"Sincer, te bucuri ca Simona Halep nu joaca?" a fost intrebarea pusa de un jurnalist, la care Garbin a replicat fara ezitare: "Sincer, ma bucur tare mult ca nu joaca Simona Halep si ca a ales sa se odihneasca. Imi pare rau pentru accidentarea e si sper sa revina in circuit cat de curand, dar daca e sa vorbim sincer, in ceea ce priveste echipa mea ma bucur ca Simona nu e in echipa," a afirmat capitanul nejucator al echipei Italiei, Tathiana Garbin.

Garbin a fost jucatoare prolifica in circuitul WTA, ajungand pana pe locul 22 mondial in 2007. Tathiana Garbin are un titlu ITF de simplu in palmares, castigat la Roma in 2008.

Barajul Romania - Italia va avea loc in Arena BT din Cluj-Napoca in zilele 16-17 aprilie. Ordinea meciurilor a fost stabilita in urma tragerii la sorti, primul meci urmand sa aiba loc intre Irina Bara (132 WTA) si Elisabetta Cocciaretto (111 WTA).

Programul meciurilor play-off-ului Romania vs. Italia:



Vineri, incepand cu ora 15:30:

Irina Bara (132 WTA) vs. Elisabetta Cocciaretto (111 WTA)

Mihaela Buzarnescu (137 WTA) vs. Martina Trevisan (99 WTA)

Sambata, de la ora 14:00:

Irina Bara (132 WTA) vs. Martina Trevisan (99 WTA)

Mihaela Buzarnescu (137 WTA) vs. Elisabetta Cocciaretto (111 WTA)

Monica Niculescu / Gabriela Ruse vs. Jasmine Paolini/Giulia Gatto-Monticone