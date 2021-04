LIVE DE LA 14:00 | "Vom lua decizii importante, posibil sa ma vedeti si la simplu!": Monica Niculescu schimba foaia pentru ziua decisiva a barajului cu Italia

Din nefericire, lotul Romaniei pentru barajul cu Italia, care numara doar 4 jucatoare isi arata limitele fizice in ziua decisiva.

Prima zi petrecuta de Monica Niculescu in postura de capitan-jucator nu i-a adus succesele asteptate, dar experienta jucatoarei in varsta de 33 de ani o face sa creada in continuare in victorie in barajul cu Italia, in ciuda faptului ca cerinta acestui obiectiv presupune trei victorii pentru Romania in a doua zi a play-off-ului.

"Sunt emotii diferite pe banca, Am facut tot ce am putut pentru a castiga. S-a incercat sa avem zgura, dar nu s-a putut. E posibil sa facem schimbari maine. Astazi avem nevoie de odihna, vom lua cina si vom face planul. Stiu ca e 0-2, dar noi inca avem incredere. Poate reusim maine surpriza.

Exista sanse sa ma vedeti si la simplu. Nu vreau sa spun nimic, dar vom lua niste decizii importate in aceasta seara," a declarat Monica Niculescu in cadrul emisiunii "Asii Tenisului", transmisa de Digi Sport.

Avand in vedere lipsa de experienta a Irinei Maria Bara in Billie Jean King Cup, jucatoarea nascuta la Stei facandu-si in prima zi a barajului debutul in tricoul Romaniei, dar si prestatia sa dezamagitoare din primul set de vineri, Monica Niculescu ar putea fi tentata sa intre la simplu in primul meci, contra Martinei Trevisan, atat timp cat Tathiana Garbin o va trimite in teren, dupa meciul istovitor de ieri cu Mihaela Buzarnescu.

Al doilea meci de simplu ar putea fi jucat intre Gabriela Ruse si Elisabetta Cocciaretto, in conditiile in care "Miki" Buzarnescu a stat 3 ore si 7 minute pe teren si a afirmat la capatul partidei ca nu isi poate indoi picioarele. E posibil ca echipa de dublu sa ramana o enigma pana cu cateva minute inainte de desfasurarea partidei; de mentionat ca exista, totusi, o probabilitate ridicata ca meciul de dublu sa nu aiba miza, prin urmare cea mai plauzibila formula ar fi Irina Bara - Gabriela Ruse / Monica Niculescu.

Vicepresedintele Federatiei Romane de Tenis, Adrian Marcu s-a pronuntat pe marginea absentelor numeroase din echipa, cauzate fie de dorintele unor jucatoare de a participa in turneele WTA de la Stuttgart si Istanbul, fie de programul incarcat al anului olimpic: "Celelalte, care nu sunt accidentate, dupa parerea mea, ar fi trebuit sa fie aici. Corect, sunt niste alegeri pe care trebuie sa le faci. Din punctul meu de vedere, daca as fi convocat sa joc pentru Romania, in fata unei tari, eu as spune da. Cu orice alte riscuri! In trecut era alta deschidere pentru echipa nationala. E adevarat, nu erau nici atat de multe concursuri, nici faza cu Olimpiada. Fiecare ia hotararile cum crede de cuviinta," a spus Marcu, la „Asii tenisului”, de la Digi Sport, noteaza Gazeta Sporturilor.

Programul initial pentru ziua de sambata, ora 14:00:



Irina Bara (132 WTA) vs. Martina Trevisan (99 WTA)

Mihaela Buzarnescu (137 WTA) vs. Elisabetta Cocciaretto (111 WTA)

Monica Niculescu / Gabriela Ruse vs. Jasmine Paolini/Giulia Gatto-Monticone