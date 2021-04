Imagini care vor face inconjurul lumii la un meci din Romania! Fanii echipei gazda s-au legat cu lanturi de copacii de langa stadion! De ce au recurs la acest gest

Momente inedite s-au petrecut la meciul dintre CSM Resita si Concordia Chiajna din playout-ul Ligii 2.

Intrucat nu au mai fost lasati de jandarmi sa asiste la ultimele meciuri din padurea de la marginea terenului, fanii Resitei au recurs la un gest unic.

In conditiile in care meciul a inceput la ora 11:00, 16 fani resiteni au venit la stadion de la ora 08:00 si s-au legat cu lanturi de copacii din padurea de langa arena in semn de protest.

In cele din urma, actiunea lor a avut succes iar jandarmii prezenti la meci au hotarat sa ii lase sa urmareasca partida de pe margine in conditii normale.

Aceste evenimente au fost de bun augur pentru CSM Resita care s-a impus cu scorul de 2-0 in fata Concordiei prin golurile marcate de Visnakovs in minutul 53 si Danci in minutul 85.

In urma acestei victorii, Resita a depasit pe Unirea Slobozia si a urcat pe locul 5 in Grupa B a playout-ului Ligii 2, loc care asigura prezenta la baraj.