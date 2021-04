Romania spune "pa!" elitei mondiale a tenisului feminin pana in 2023 | Urmarile dureroase ale esecului cu Italia

Echipa nationala de tenis feminin a Romaniei s-ar putea califica la turneul final al BJK Cup abia peste doi ani.

Infrangerea Romaniei cu Italia in barajul de mentinere in Grupa I Mondiala a insemnat retrogradarea in grupa a doua valorica, unde reprezentativa tarii noastre ar putea infrunta grupari mult mai modeste, precum Serbia, Estonia, Croatia, Slovenia, Suedia, Austria, Bulgaria, Turcia, Georgia sau Danemarca.

In luna februarie a anului 2022, Romania va disputa urmatorul meci in Billie Jean King Cup, impotriva uneia dintre urmatoarele nationale: Serbia, Croatia, Bulgaria ori Estonia. In caz de victorie, Romania ar reveni in aprilie 2022 in postura de ieri, in care ar juca un nou play-off pentru accederea in Grupa Mondiala, noteaza Eurosport.

Esecul Romaniei din acest weekend de la Cluj-Napoca inseamna pentru echipa condusa de Monica Niculescu imposibilitatea certa de a mai juca in Grupa Mondiala pana in anul 2023.

In confruntarea Romania - Italia, echipa tarii noastre a fost lipsita de serviciile celor mai bune jucatoare, printre care Simona Halep (3 WTA), Patricia Tig (63 WTA), Sorana Cirstea (67 WTA), Irina Begu (74 WTA) si Ana Bogdan (102 WTA).