"Am luat pastile sa pot dormi, am muncit ca un caine, iar acum nu-mi mai pot indoi picioarele!" | Mihaela Buzarnescu, cu corpul in piuneze dupa meciul care a facut-o sa planga incontrolabil

Mihaela Buzarnescu a luptat eroic, dar a pierdut la limita meciul cu Martina Trevisan, scor 2-6, 6-2, 6-7, dupa 3 ore si 7 minute de joc.

Starea emotionala a Mihaelei Buzarnescu a fost definita de durere dupa infrangerea la limita suferita in meciul cu Martina Trevisan, in care "Miki" a avut doua mingi de meci si a condus cu 5-3 in tiebreak-ul setului decisiv.

Dupa trei ore si sapte minute de joc, Buzarnescu (137 WTA) si-a incheiat fara reusita eforturile sisifice de a egala Italia in acest baraj de mentinere in Grupa I Mondiala, Mihaela aruncand cu racheta de nervi imediat dupa eroarea nefortata comisa, care a consemnat victoria Martinei Trevisan (99 WTA).

Cu lacrimi in ochi si intr-o stare fizica precara, Mihaela Buzarnescu a fost imbratisata de capitanul-jucator, Monica Niculescu si de celelalte colege, dar, in mod cert, procesul de vindecare fizico-psihica dupa acest joc va dura, mai ales in conditiile in care Buzarnescu a venit la echipa din Columbia, avand jet lag si lipsindu-i prospetimea necesara.

"S-a jucat cap la cap, ambele am luptat. Nu stiu ce a lipsit, totul a fost la muchie de cutit. Ea a avut noroc la doua-trei mingi, care abia au intrat, iar eu am gresit alte mingi, care au iesit afara doi-trei centimetri. La mingea de meci a luptat bine, cu slice-uri, s-a aparat bine. Poate ar fi trebuit sa lovesc agresiv, dar e greu in acele momente sa gandesti asa," a afirmat Mihaela Buzarnescu pentru Digi Sport.

"Am venit aici direct din Columbia, am muncit ca un caine astazi. Am avut si niste dureri, nu mai pot indoi picioarele, dar ma bucur ca am tras atat de mine. Sunt extrem de dezamagita ca nu am adus punctul, am fost atat de aproape. Sunt data peste cap cu fusul orar, am luat pastile sa pot dormi. Nu e nimic pierdut, speram sa avem o zi buna maine. Se poate reveni de la 0-2, orice e posibil. Si Trevisan a dat semne de dureri," a fost mesajul comunicat de Buzarnescu la scurt timp dupa terminarea confruntarii cu Martina Trevisan.

