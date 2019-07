Wimbledon 2019 | E in TOP 10 ATP si s-a dat in spectacol pe teren! "Englezi nenorociti, sper ca o bomba sa explodeze aici!" Comportament incredibil pe iarba de la Wimbledon

Fabio Fognini risca o suspendare drastica.

Fabio Fognini a fost eliminat in turul al treilea la Wimbledon. Acesta a pierdut mai mult din pricina nervilor pe care i-a avut in timpul meciului cu Tennys Sandgren.

Italianul in varsta de 32 de ani, clasat pe locul 10 ATP si-a iesit din minti pe teren si a avut o reactie inimaginabila intr-o pauza de joc.

"E corect sa joc aici? Englezi nenorociti... Sper ca o bomba sa explodeze aici. O bomba ar trebui sa explodeze in complexul asta", a spus Fabio Fognini pe teren.

Italianul a pierdut cu 3-6, 6-7, 3-6 duelul cu adversarul sau clasat pe 94 ATP.

Fabio Fognini risca sa fie suspendat din turneele de Grand Slam, intrucat el se afla in acest moment sub supraveghere dupa ce a facut "spectacol" si la US Open in 2017. Atunci el a injurat arbitra de scaun si a primit interdictia de a participa la urmatoarele doua turnee de Grand Slam si a fost amendat cu 87.000 de dolari.