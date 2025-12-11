A jucat fotbal la echipe de amatori, dar o accidentare gravă l-a trimis la volanul autobuzului

Formația din Barcelona ocupă poziția a cincea în clasament, cu 27 de puncte acumulate, după 15 meciuri jucate, fiind surclasată doar de FC Barcelona (40 puncte, 16 meciuri), Real Madrid (36 puncte, 16 meciuri), Villarreal (35 puncte, 15 meciuri) și Atletico Madrid (31 puncte, 16 meciuri).



Unul dintre promotorii acestui succes este antrenorul Manolo Gonzalez (46 de ani), care are o poveste inedită. Acesta a evoluat la echipe din ligile inferioare din Catalonia, precum CE Sant Gabriel, FC Martinenc, UD Gramenet B, FC Santboia, CF Montanesa și UE Poble Sec, înainte să se accidenteze grav la genunchi și să renunța la cariera de fotbalist.



A preluat Espanyol în liga secundă și a dus-o pe locul al cincilea în La Liga

Acesta a devenit sofer de autobuz, meserie pe care a practicat-o timp de 10 ani. În paralel, Gonzalez a fost antrenor de juniori la Martinenc (1995-1996), Sant Gabriel (1996-2005) și Badalona (2005-2012), dar a mai condus autobuze până în 2017, deși era antrenorul la echipele de seniori din Montanesa (2012-2014 / liga a 5-a) și Badalona (2014-2018 / liga a 5-a).



După ce a semnat cu CD Ebro (2018-2019 / liga a 4-a) s-a dedicat exclusiv antrenoratului, ulterior stând pe banca formațiilor CF Badalona (2019-2021 / liga a 3-a), SCR Pena Deportiva (2021-2023 / liga a 3-a) și Espanyol B (2023-2024 / liga a 4-a).



A fost promovat la cârma primei echipe de pe Estadi Cornella-El Prat, care evolua atunci în Segunda Division, în martie 2024, când l-a înlocuit pe Luis Miguel Ramis. A reușit imediat promovarea, după ce a învins pe Real Oviedo în finala play-off-ului de promovare.

În sezonul 2024-2025 a reușit să mențină dramatic echipa în La Liga, Espanyol terminând pe locul al 14-lea, cu doar două puncte mai mult decât Leganes, prima echipă de sub linia retrogradării în divizia secundă. Iar stagiunea actuală a adus un parcurs extraordinar, echipa fiind pe locul al cincilea în La Liga (8 victorii, 3 egaluri, 4 înfrângeri / golaveraj 19-16).

