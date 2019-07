WIMBLEDON 2019 | Surpriza incredibila! Ashleigh Barty a fost eliminata si poate pierde locul 1 WTA

Liderul WTA, australianca Ashleigh Barty, principala favorita, a fost eliminata surprinzator, luni, in optimile turneului de la Wimbledon, al treilea de Mare Slem al anului, dupa ce a pierdut in trei seturi, 3-6, 6-2, 6-3, în fata americancei Alison Riske (55 WTA).

Riske a avut nevoie de o ora si 39 de minute pentru a-si adjudeca partida, profitand de cele 24 de erori nefortate si trei duble greseli comise de australianca, caştigand fiecare din cele doua seturi in aproximativ 30 de minute.

Americanca a ajuns pentru prima oara in sferturile unui Grand Slam la varsta de 29 ani. In sferturi, Riske va juca cu invingatoarea din partida dintre Serena Williams (10 WTA) si spaniola Carla Suarez Navarro (31 WTA).

Intr-un alt meci din optimi, Elina Svitolina (Ucraina), cap de serie 8, a eliminat-o pe croata Petra Martic (24 WTA), cap de serie 24, cu 6-4, 6-2.

High Risk(e), High Reward!@Riske4rewards reaches her first Grand Slam quarterfinal at @Wimbledon with a 3-6, 6-2, 6-3 upset over No. 1 Barty--> https://t.co/BJ9OinO5lN

????: @Wimbledon pic.twitter.com/a1ApKq8bgp