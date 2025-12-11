”Cetățenii” s-au impus în deplasare, pe ”Santiago Bernabeu”, în fața galacticilor și au înregistrat toate cele trei puncte în etapa cu numărul 6 din faza principală a competiției UEFA Champions League



Gazdele au deschis scorul în minutul 28, prin Rodrygo. Ulterior, Oaspeții au restabilit egalitatea prin Nico OReilly în minutul 35 și au dus scorul la 2-1 în minutul 43, după penalty-ul executat de Erling Haaland



Pep Guardiola s-a dus glonț la un jucător de la Real Madrid după victoria lui Manchester City. Ce i-a spus



După meci, Pep Guardiola, antrenorul lui Manchester City, a dezvăluit că a mers la Rodrygo și l-a lăudat pentru maniera în care a evoluat pe ”Santiago Bernabeu”.



Integralist, Rodrygo a fost punctat la capătul celor 90 de minute cu nota 7,9 de portalul de specialitate FlashScore.



”M-am dus la Rodrygo și i-am spus așa: ce jucător ești! E chiar incredibil ce face”, a mărturisit Pep Guardiola, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, într-o postare publicată pe Twitter/X.



În UCL, Manchester City a ajuns la patru victorii, la care s-au adăugat un egal și o înfrângere, și se situează pe locul 4 cu 13 puncte după șase etape.



De cealaltă parte, Real Madrid se află pe locul 7 cu 12 puncte. În primele șase etape de la ”masa bogaților”, galacticii au bifat patru victorii și au înregistrat două eșecuri.

