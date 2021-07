Cele mai bune 4 jucatoare ale Romaniei, Halep, Cirstea, Tig si Begu, chinuite de accidentari si boala: Irina Begu a dezvaluit ca are mononucleoza 

Motivul absentei Irinei Begu de la Jocurile Olimpice este mononucleoza, o boala de care sufera de la inceputul acestui an.

Cele patru jucatoare romane calificate la Jocurile Olimpice de la Tokyo - Simona Halep, Sorana Cirstea, Patricia Tig si Irina Begu - au anuntat, rand pe rand, ca nu intentioneaza sa faca deplasarea in Asia pentru a-si reprezenta tara la Olimpiada.

In fiecare dintre cele 4 situatii, motivul este fie o accidentare, fie o boala propriu-zisa. Daca Simona Halep se afla in recuperare dupa dubla ruptura musculara la gamba stanga suferita la Roma, iar Sorana Cirstea a dezvaluit ca va lua o pauza dupa ce a jucat la Wimbledon cu o ruptura musculara de 1,5 centimetri la muschiul pectineu, Patricia Tig s-a confruntat cu o sumedenie de probleme fizice, acuzand probleme la umar si la spate in cursul acestui an.

Irina Begu, in schimb, a fost instiintata de medici, dupa investigatii amanuntite ca sufera de mononucleoza. "Dupa Dubai, am inceput sa ma simt rau, eram foarte obosita. Am avut patru zile in care nu am putut sa ma ridic din pat. Dupa patru zile, intri putin in panica si nu intelegi ce se intampla. Intai am dat vine pe deplasarea obositoare si lunga din Australia, dupa care nu am avut timp sa ma recuperez in totalitate. Dupa Miami, mi-am luat o pauza mai lunga si atunci am inceput sa-mi dau seama ca nu este o problema de oboseala, ci sunt niste probleme medicale," a declarat Irina Begu pentru Treizecizero, citat de ProSport.

Am inceput sa-mi fac niste investigatii si, ulterior, am aflat ca am mononucleoza. De acolo, au inceput retragerile. Am sarit peste Charleston, peste Fed Cup, peste Istanbul. Am reluat la Madrid, dar nu m-am simtit bine. Practic, aceasta mononucleoza iti scade foarte mult sistemul imunitar si ai stari de oboseala, de epuizare. Am fost si sunt sub tratament. Cand am aflat, m-am simtit eliberata, pentru ca am aflat ce am. Cel mai greu e atunci cand nu stii ce ai. Vrei sa te antrenezi, dar corpul nu te ajuta," a adaugat Begu pentru aceeasi sursa.

In urma cu 4 zile, Irina Begu a suferit o infrangere drastica in turul 3 la Wimbledon, cedand scor 6-1, 6-0 in fata numarului 9 WTA, Iga Swiatek.

Ion Tiriac, fost presedinte FRT despre absenta celor 4 jucatoare de la Olimpiada



"Tenisul fara Simona Halep, daca o iei matematic, este unul dintre cele mai bune sporturi la Jocurile Olimpice, pentru ca mai sunt inca 4 fete calificare, dintre care - inteleg eu - ca nu merge niciuna. Acum nu pot sa le blamez, pentru ca acest COVID ne-a speriat pe toti, pe buna dreptate, pe de-o parte, insa si manipulat de viata in care de 2 ani numai de morti vorbeam, iar dupa acesta se anunta varianta indiana venind.

Nu este foarte usor, dar este o realitate care, sa speram, ca mai dureaza foarte putin. Capitolul este inchis, nicio jucatoare calificata nu va participa. Nu pot sa le tai gatul, daca n-ar juca Cupa Federatiei, Cupa Davis, da... noi suntem alta generatie, cand te selectiona, ti se facea parul maciuca, dar azi tenisul e un sport foarte profesionist," a declarat Ion Tiriac in emisiunea "Asii tenisului," difuzata de Digi Sport.

Romania a fost medaliata cu argint in proba de dublu masculin de tenis desfasurata la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro din 2016. Florin Mergea si Horia Tecau au inregistrat 4 victorii pe tablou, pana in ultimul act, cand au sfarsit invinsi la limita de Rafael Nadal si Marc Lopez, scor 2-6, 6-3, 4-6.