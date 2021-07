Ion Tiriac s-a retras de la conducerea unei Federatii de Tenis nefinantate de la bugetul de stat de ani buni: "Ce sa taie? Ministrul e lefter, n-are doi lei."

Ion Tiriac s-a retras din functia de presedinte al Federatiei Romane de Tenis.

Ion Tiriac s-a retras din functia de presedinte al Federatiei Romane de Tenis, ca rezultat al tensiunilor intre FRT, COSR si MTS, pe fondul discutiilor in jurul jucatoarelor de tenis care nu vor participa la Jocurile Olimpice. In trecut, miliardarul roman s-a plans de nenumarate ori ca FRT nu a primit niciun ban de la bugetul de stat in ultimii ani.

"Pe mine ma intrebati de acum ca persoana fizica, pentru ca oamenii isi vor alege un nou presedinte la FRT. Cine sa-mi ia locul? Domnul Iohannis e ocupat cu presedintia, domnul Citu e cu guvernul, pe altii nu mai stiu," a spus Ion Tiriac, noteaza Digi Sport.

Tiriac: "Noi n-am avut bani sa facem sa jucam pe zgura la Fed Cup!"

"M-a intrebat un domn de care n-am auzit in viata mea (Tiriac se refera la Eduard Novak, Ministrul Tineretului si Sportului), dar care am inteles ca va fi inlocuit de la MTS. Ce finantare sa taie? E imposibil sa taie finantarea, daca taie, ar trebui sa taie ceva care exista. Dumnealui e lefter, n-are doi lei in buzunar. El se face ca da bani Comitetului, Comitetul se face ca da bani jucatorilor. Noi n-am avut bani sa facem sa jucam pe zgura la FED Cup. Tare drag mi-ar fi sa se duca la Guvern si sa spuna ca are de dat 6 milioane la FRT, ca e o decizie executorie," a adaugat fostul campion al probei de dublu masculin de la Roland Garros.

In competitiile de tenis din cadrul Olimpiadei de la Tokyo, Romania va fi reprezentata doar de echipa de dublu feminin alcatuita din Monica Niculescu si Raluca Olaru, din informatiile cunoscute in prezent.