Vomiti si castigi? :)) A vomitat la minge de meci, dupa care s-a ridicat si a castigat meciul! Scena nemaivazuta la Wimbledon, in meciul Ons Jabeur vs. Garbine Muguruza 

Ons Jabeur a conturat o victorie istorica in fata Garbinei Muguruza in cea mai ciudata maniera posibila.

Ons Jabeur poate fi una dintre revelatiile editiei 2021 a turneului de la Wimbledon. Calificata in optimile de finala, jucatoarea originara din Tunisia a eliminat-o in turul 3 pe Garbine Muguruza, campioana in urma cu 4 ani in turneul de mare slem din Marea Britanie.

Dupa aproape doua ore si jumatate de joc, Ons Jabeur a invins-o pe Garbine Muguruza cu revenire de scor, 5-7, 6-3, 6-2, dar emotiile, caldura si oboseala au ajuns-o din urma pe ocupanta pozitiei 24 in clasamentul WTA. Inainte de mingea finala de meci, tunisiencei i s-a facut rau si a vomitat pe marginea terenului Arenei Centrale de la Wimbledon, dupa care s-a ridicat si a castigat urmatorul punct, reusind calificarea in optimi.

"Acum ma simt bine, pot sa mai joc inca un meci. Asta e cea mai buna zi a carierei mele," a declarat Ons Jabeur in interviul oferit dupa meci, iar la conferinta de presa a dezvaluit ca sufera de o inflamatie in zona stomacului. "Ma deranjeaza pe fond de stres, oboseala; uneori cand beau apa nu o asimilez, iar din acest motiv ma imbolnavesc. Am avut emotii azi, Muguruza joaca incredibil pe iarba, a fost dificil in primul set, dar dupa aceea am reusit sa ma calmez. Cand joc relaxata, totul se imbunatateste," a adaugat Ons Jabeur, noteaza Inews.

De ce nu a oprit arbitrul meciul?

Regulamentul este clar in aceasta privinta, iar oficialul nu a fost nevoit sa recurca la intreruperea meciului, pentru ca Ons Jabeur nu a vomitat pe suprafata de joc. "Daca un jucator vomita, arbitrul de scaun trebuie sa opreasca jocul in cazul in care voma a cazut pe suprafata de joc sau daca jucatorul cere consultul medicului. Daca jucatorul cere consultul medical, fizioterapeutul trebuie sa hotarasca daca jucatorul are o stare tratabila si daca problema este grava sau nu," scrie in regulamentul turneului de mare slem, informeaza Essentially Sports.

In optimi, Ons Jabeur o va infrunta pe Iga Swiatek (20 de ani, 9 WTA), care in turul 3 a eliminat-o cu usurinta pe Irina Begu, scor 6-1, 6-0 dupa doar 55 de minute de joc.

