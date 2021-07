Roger Federer a egalat un record vechi de jumatate de secol in turneul de la Wimbledon! Care este traseul elvetianului catre finala

Roger Federer este cel mai batran tenismen calificat in optimile Wimbledon din 1975 incoace.

La 46 de ani distanta de la performanta lui Ken Rosewall, care se califica in optimile Wimbledon 1975 la varsta de 40 de ani, Roger Federer a reusit aceeasi performanta, tenismenul elvetian avand in prezent 39 de ani si 11 luni.

In turul al treilea, Roger Federer l-a invins pe favoritul gazdelor, Cameron Norrie, scor 6-4, 6-4, 5-7, 6-4 dupa 2 ore si 30 de minute de joc, succes in urma caruia a ajuns la a 69-a prezenta in optimile de finala ale unui turneu de mare slem.

"E placut sa auzi o astfel de statistica," a spus Roger Federer la finalul meciului, calificat pentru a 18-a oara in saptamana a doua de concurs la Wimbledon.

In optimi, Roger Federer - campion de 8 ori la Wimbledon, un record absolut in istoria turneului - isi va masura fortele cu italianul Lorenzo Sonego (27 ATP), iar in caz de victorie va primi in sferturi replica numarului 2 ATP, Daniil Medvedev ori a polonezului Hubert Hurkacz (18 ATP). In semifinale, Roger Federer s-ar putea confrunta cu Alexander Zverev (6 ATP) sau Matteo Berrettini (9 ATP), in vreme ce in ultimul act Federer ar putea juca cu liderul mondial, Novak Djokovic.

Now EIGHTEEN times into the second week!@RogerFederer’s pursuit of title No.9 continues with a 6-4, 6-4, 5-7, 6-4 victory over Cameron Norrie#Wimbledon pic.twitter.com/eLaCK4bgKH — Wimbledon (@Wimbledon) July 3, 2021