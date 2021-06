Si-a luat liber toata vara! Motivele pentru Rafael Nadal a ales sa nu participe nici la Wimbledon, si nici la Olimpiada

Rafael Nadal a decis sa nu joace la Wimbledon, si nici la Jocurile Olimpice in aceasta vara.

Numarul 3 ATP, Rafael Nadal nu va participa la editia 2021 a turneului de la Wimbledon si nici la Olimpiada Japoneza programata in aceasta vara. Tenismenul nascut in Manacor va reveni la US Open, fixat pentru perioada 30 august - 12 septembrie.

Din primele indicii, Nadal (35 de ani) pare sa prioritizeze recuperarea fizica, dupa un parcurs lung si nesatisfacator la Roland Garros, unde a fost oprit in semifinalele Roland Garros. "Am decis sa nu particip la editia din acest an de la Wimbledon si nici la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Nu este o decizie usoara de luat, dar, dupa ce mi-am ascultat corpul si am discutat cu echipa mea, am ajuns la concluzia ca este cea mai buna decizie," a scris Nadal pe Twitter.

Un alt motiv al deciziei luate de jucatorul iberic ar fi lupta pe care o poarta contra lui Novak Djokovic pentru titlul de cel mai galonat tenismen din istoria turneelor de Grand Slam. Luand in considerare ca Rafa Nadal nu a castigat decat 2 titluri la Wimbledon, inregistrand performante mai modeste decat la US Open, unde si-a adjudecat trofeul de 4 ori, iar ultima data, in 2019.

"In aceste momente ale carierei mele sportive, o parte foarte importanta este sa previn orice fel de exces care m-ar putea impiedica sa joc la cel mai inalt nivel pentru titluri. Personal, am avut sansa sa ajung la trei dintre ele si am avut onoarea sa fiu purtatorul drapelului pentru tara mea," a scris Rafael Nadal, de doua ori medaliat cu aur la Jocurile Olimpice intr-un mesaj publicat pe Twitter.

Va fi a patra oara cand Rafael Nadal absenteaza de la Wimbledon, dupa editiile din 2004, 2009 si 2016.