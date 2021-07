Dupa 144 de ani, turneul de la Wimbledon renunta la o traditie importanta: astazi are loc ultima "Manic Monday", lunea in care se joaca o galagie de meciuri spectaculoase 

Turneul de la Wimbledon renunta la o traditie veche de un secol si jumatate.

Turneul de la Wimbledon consemneaza in data de 5 iulie 2021 incheierea unei traditii vechi din 9 iulie 1877, inceputa in urma cu 144 de ani. Faimoasa zi de concurs intitulata "Manic Monday" care programeaza toate cele 16 optimi de finala din probele de simplu - masculin si feminin - va disparea incepand cu editia 2022, duminica de mijloc a competitiei urmand sa programeze meciuri, spre deosebire de duminicile de mijloc de pana acum, care erau puse deoparte ca zi de odihna.

Cel mai titrat tenismen din istoria turneului, Roger Federer s-a plimbat duminica, 4 iulie printre terenurile de la Wimbledon, declarand ca se bucura de privilegiul odihnei, consemnand momentul istoric de a savura ultima astfel de duminica a intrecerii de pe iarba londoneza.

Manic Monday, editia 2021



Inevitabil, Manic Monday a fost, an de an, una dintre cele mai spectaculoase zile ale sezonului de tenis, iar acest sezon nu va face exceptie. In proba masculina, Roger Federer si Novak Djokovic vor avea replici puternice de infruntat din partea italianului Lorenzo Sonego, respectiv chileanului Cristian Garin, dar capetele de afis se vor juca intre Felix Auger-Aliassime - Alexander Zverev si Denis Shapovalov - Roberto Bautista Agut.

In turneul feminin, liderul WTA, Ashleigh Barty se va duela cu proaspata campioana a turneului de la Roland Garros, Barbora Krejcikova, Iga Swiatek isi va masura fortele cu Ons Jabeur, Elena Rybakina, cu Aryna Sabalenka, iar Cori Gauff va incerca sa opreasca cresterea de forma a Angeliquei Kerber. Nu in ultimul rand, Emma Raducanu, care a eliminat-o pe Sorana Cirstea, se va stradui sa faca furori in continuare la prima sa participare intr-un turneu de mare slem, adversara sa din optimi fiind australianca Ajla Tomljanovic.

Programul tuturor meciurilor programate de Manic Monday

13:00: Matteo Berrettini vs. Ilya Ivashka

13:00: Karen Khachanov vs. Sebastian Korda

14:30: Marton Fucsovics vs. Andrey Rublev

14:30: Denis Shapovalov vs. Roberto Bautista Agut

15:30: Novak Djokovic vs. Cristian Garin

16:30: Felix Auger-Aliassime vs. Alexander Zverev

16:30: Hubert Hurkacz vs. Daniil Medvedev

19:00: Roger Federer vs. Lorenzo Sonego

13:00: Elena Rybakina vs. Aryna Sabalenka

13:00: Iga Swiatek vs. Ons Jabeur

15:00: Ashleigh Barty vs. Barbora Krejcikova

15:00: Madison Keys vs. Viktorija Golubic

15:00: Karolina Pliskova vs. Liudmila Samsonova

16:30: Paula Badosa vs. Karolina Muchova

17:30: Cori Gauff vs. Angelique Kerber

18:30*: Emma Raducanu vs. Ajla Tomljanovic

* orele de start pot fi modificate in urma prelungirii unor partide.