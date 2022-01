Cele cinci românce prezente pe tabloul principal la Openul Australian și-au aflat adversarele: Cîrstea vs. Kvitova în T1

Oficialii australieni au derulat tragerea la sorți a Openului Australian după o amânare inițială, ale cărei motive nu au fost încă explicate public. Deși inițial s-a discutat că amânarea ar avea legătură cu conferința de presă a prim-ministrului Scott Morrison, acesta a declarat că nu vrea să facă comentarii despre situația lui Djokovic și îl lasă pe Ministrul Imigrării, Alex Hawke să facă anunțul de rigoare.

Rezultatele tragerii la sorți sunt bune pentru tenisul românesc, cu excepția Soranei Cîrstea (38 WTA), care urmează să se dueleze în primul tur cu Petra Kvitova (21 WTA), jucătoare pe care a învins-o însă în ediția anterioară a turneului de la Melbourne.

Simona Halep o va întâlni pe jucătoarea poloneză Magdalena Frech (105 WTA), pe care o conduce cu 1-0 la meciurile directe.

Într-un meci puternic al rundei inaugurale, Emma Răducanu o va întâlni pe fosta campioană a Openului American, Sloane Stephens.

Celor cinci sportive din România calificate pe tabloul principal li s-ar putea alătura Irina Bara, aflată în finala calificărilor.

#AusOpen Rou R1 Matchups:

Top Half

????????Ruse vs ????????Paolini

????????Cristian vs ????????Minnen

Bottom Half

????????Begu vs ????????Dodin

????????Halep vs ????????Frech

????????Cirstea vs ????????Kvitova pic.twitter.com/7YZGoACiOB