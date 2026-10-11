Gigi Becali pregătește cinci transferuri la FCSB! Mihai Stoica: „Asta gândește și asta vrea”

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a comunicat public care sunt planurile patronului roș-albaștrilor pentru mercato de iarnă.

Mihai Stoica a dezvăluit planurile lui Gigi Becali la FCSB

Potrivit lui Stoica, Becali își dorește, în momentul de față, să aducă un mijlocaș defensiv, o aripă dreapta, o extremă stânga, un mijlocaș ofensiv și un atacant central.

„Gigi a zis că vrea să ia un număr șase, un atacant lateral dreapta, unul stânga, un număr 10 și un atacant. Deci vrea 4 sau 5 jucători. Asta, pe parcurs, vedem, pentru că eu am mare încredere în Meriton Korenica.

Din 4-5 poate vor rămâne 3, chiar 2-3, deci rămâne de văzut. Momentan asta gândește Gigi și asta vrea, pe pozițiile astea“, a declarat Mihai Stoica, conform fanatik.ro.