Gigi Becali (68 de ani), patronul de la FCSB, a surprins pe toată lumea cu prezența sa la meci. A venit direct de la nunta nepoatei sale, pentru că nu ar fi ajuns la timp în Pipera ca să vadă tot meciul din fața televizorului.

Omul de afaceri nu a stat foarte mult la nuntă, dar nu s-a uitat la bani, mai ales că este vorba despre un eveniment important în familia sa. Becali a dezvăluit că i-a oferit nepoatei sale o mașină, dar și o sumă generoasă.

Gigi Becali a dezvăluit ce cadou i-a luat nepoatei sale la nuntă

În ultimii ani, Gigi Becali nu a fost de foarte multe ori pe stadion pentru a vedea ”pe viu” meciurile echipei sale. Nu a lipsit, însă, de la meciurile importante, precum cele de titlu sau cele ”de gală” din cupele europene.

"Darul la nuntă… e nepoata mea, i-am luat mașină. Le dau, sute de mii chiar. I-am luat-o mai demult, nu acum. Tot ce este din sânge, sămânță și neam Becali nu are voie să fie sărac.

Ai mei vor avea mereu bogăție. Tot ce înseamnă la mine sora mea, copiii ei, nepoții, strănepoții etc., voi face testament ca tot ce iese din neamul Becali să aibă de toate", a spus Gigi Becali, potrivit Fanatik.ro.