Fostul atacant de la Getafe, Real Sociedad și Villarreal l-a criticat în termeni duri pe Vinicius după ce a fost eliminat în minutul 73 al partidei de pe ”Bernabeu”.

Brazilianul l-a tras de păr pe Nathan Saliba la o fază la care Real Madrid plecase pe un contraatac, încheiat cu un gol marcat chiar de Vinicius. După consultarea arbitrajului video, centralul partidei a anulat reușita și l-a eliminat pe sud-american, spre nemulțumirea acestuia.

Craioveanu, fost fotbalist cu mare experiență în La Liga, nu înțelege problemele de comportament ale brazilianului și dă vina pe Jose Mourinho pentru atitudinea acestuia.

Gică Craioveanu: ”Băiatul ăsta are probleme grave”

„Incredibil, nu pot să înțeleg! Băiatul ăsta are niște probleme grave, de atitudine, de comportament. În loc să continui faza, să te duci, ce nevoie ai să tragi un adversar de păr? Știind că e ceva grav. El a crezut că nu-l văd camerele.

Să nu te vadă 240.000 de camere? E imposibil! sâmbătă s-a vorbit despre o despărțire de Vini. Cu acest caracter, e foarte dificil. Publicul e deja cam sătul de acest comportament de copil.

Pentru mine, prima vină e a lui Mourinho. A vrut să încălzească meciul, uitați-vă la gesturile pe care le-a făcut. Inclusiv faptul că nu a vrut să se ducă la conferința de presă.

Pentru mine, e ceva grav. El a zis că a vrut să încălzească mai mult atmosfera, care era oricum fierbinte. El a zis că nu e roșu! S-a întors Mou din 2010, așa a scris presa spaniolă”, a spus Craioveanu, la Digi Sport.

Vinicius, de la Real Madrid la Arsenal?

În urmă cu doar două luni, se vorbea că Arsenal este gata să pună pe masă 100 de milioane de euro pentru transferul brazilianului. Dacă se materializa, era al doilea cel mai scump transfer realizat vreodată de Arsenal, sub cel al lui Declan Rice, sosit la ”tunari” de la West Ham pentru 116 milioane de euro.

Se vorbea și de un salariu de 25 de milioane de euro net pe sezon pentru Vinicius Junior, dar și deținerea a sută la sută din drepturile sale de imagine, nu doar la jumătate, la 50 la sută, cum prevede contractul pe care îl are cu Real Madrid.

Dacă situația lui Vinicius la Real se va agrava sau va rămâne cel puțin la fel, atunci e posibil ca Arsenal să forțeze din nou aducerea lui în Premier League, campionat care e LIVE și exclusiv pe VOYO și VOYO Sport 1!