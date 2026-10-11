Fundașul dreapta al lui Rayo Vallecano valorează cu șase milioane de euro mai mult decât la începutul sezonului și se distanțează de ceilalți internaționali români.

Cu această evaluare, Rațiu este cel mai bine cotat fotbalist român în activitate. Radu Drăgușin ocupă locul al doilea, cu 16 milioane de euro, urmat de Dennis Man, evaluat la 12 milioane, și Ionuț Radu, cu 10 milioane de euro. Cei patru sunt singurii „tricolori” cu o cotă de cel puțin 10 milioane de euro.

Rațiu valorează dublu față de următorul jucător de la Rayo

Fundașul român este și cel mai valoros fotbalist din lotul lui Rayo Vallecano. Potrivit Transfermarkt, Rațiu este cotat la 24 de milioane de euro, în timp ce Jorge de Frutos, aflat pe locul secund, are o valoare de 12 milioane. Sergio Camello completează podiumul, cu 10 milioane de euro.