Cu Darius Olaru titular , Royal Union Saint-Gilloise nu a reușit să treacă pe teren propriu de OH Leuven astăzi, în etapa a opta din Jupiler Pro League, prima divizie a Belgiei.

A fost 1-1, după ce oaspeții au deschis scorul prin Devis Opoku în minutul 17 și gazdele au egalat printr-un autogol al aceluiași Devis Opoku în minutul 66.

Olaru a fost schimbat în minutul 67, imediat după autogolul lui Opoku. Internaționalul român a primit nota 6.8 de la Sofascore, mult sub media 7.56 a echipei.

Flashscore i-a dat lui Olaru 6.7, de asemenea sub media 7.0 a echipei.

În clasament, Union Saint-Gilloise este momentan pe locul 4, sub Gent, Club Brugge și Charleroi, dar peste Anderlecht și Genk.

Clasamentul din Belgia