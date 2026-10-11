FOTO Nota lui Darius Olaru, titular în Union Saint-Gilloise - OH Leuven! Gol și autogol, înger și demon

Nota lui Darius Olaru, titular în Union Saint-Gilloise - OH Leuven! Gol și autogol, înger și demon Stranieri
SPORT.RO
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Internaționalul român a jucat din primul minut în Jupiler Pro League.

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Darius OlaruUnion Saint GilloiseDevis OpokuOH LeuvenJupiler Pro League
Din articol

Cu Darius Olaru titular, Royal Union Saint-Gilloise nu a reușit să treacă pe teren propriu de OH Leuven astăzi, în etapa a opta din Jupiler Pro League, prima divizie a Belgiei.

Union Saint-Gilloise - OH Leuven 1-1, cu Devis Opoku marcator pentru toată lumea

A fost 1-1, după ce oaspeții au deschis scorul prin Devis Opoku în minutul 17 și gazdele au egalat printr-un autogol al aceluiași Devis Opoku în minutul 66.

Olaru a fost schimbat în minutul 67, imediat după autogolul lui Opoku. Internaționalul român a primit nota 6.8 de la Sofascore, mult sub media 7.56 a echipei.

Flashscore i-a dat lui Olaru 6.7, de asemenea sub media 7.0 a echipei.

În clasament, Union Saint-Gilloise este momentan pe locul 4, sub Gent, Club Brugge și Charleroi, dar peste Anderlecht și Genk.

Clasamentul din Belgia

Clasamente oferite de Sofascore
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