Clubul patronat de afaceristul român Dan Șucu, acționar majoritar și la Rapid, în Superliga României, se află pe locul 16 în clasamentul Serie A cu patru puncte. După șase runde, ”Grifonul” a bifat o victorie, o remiză și patru eșecuri.

Prima victorie în noua stagiune la Genoa a venit sâmbătă seară, după meciul cu Fiorentina, încheiat 2-1

Dan Șucu face schimbări și aduce un nou director sportiv la club: ”Mult succes!”

Duminică, la prânz, Genoa a anunțat prin intermediul unui comunicat oficial că au fost aduși doi oameni noi în conducere: Francois Modesto, în funcția de director general pe probleme de fotbal, și Stefano Melissano, în funcția de director sportiv.

”Genoa CFC anunță numirea lui Francois Modesto în funcția de Chief of Football (director general pe probleme de fotbal) și a lui Stefano Melissano în funcția de director sportiv.

Francois Modesto, care va fi responsabil de gestionarea strategică și coordonarea departamentului tehnic al clubului, dispune de o vastă experiență în funcții de conducere, atât la nivel național, cât și internațional.

Stefano Melissano preia conducerea sportivă a primei echipe, urmând să colaboreze cu departamentul tehnic în selecția și gestionarea jucătorilor, precum și în operațiunile de pe piața transferurilor, continuând procesul de dezvoltare și valorificare a lotului.

Genoa CFC le urează lui Francois Modesto și Stefano Melissano mult succes în îndeplinirea atribuțiilor aferente noilor funcții în cadrul clubului”, se arată în comunicatul emis de ”Grifon”.

Cei doi au fost aduși ca să-l înlocuiască pe fostul responsabil al departamentului de fotbal, Diego Lopez, care venise la Genoa în urmă cu 11 luni și 10 zile. Melissano și Modesto îi vor împărți, așadar, atribuțiile.