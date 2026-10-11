OUT de la FCSB? Replica lui Mihai Stoica după ce i s-a cerut demisia: ”Mustață își depășește puțin atribuțiile!”

OUT de la FCSB? Replica lui Mihai Stoica după ce i s-a cerut demisia: ”Mustață își depășește puțin atribuțiile!” Superliga
SPORT.RO
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Continuă războiul la FCSB.

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Mihai StoicaFCSBGheorghe Mustatademisie
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Gheorghe Mustață, liderul Peluzei Nord, a lansat acuzații grave la adresa a două persoane din staff-ul roș-albaștrilor, Lucian Filip și Alin Stoica, solicitând ca aceștia să fie demiși. 

Mihai Stoica: ”Cred că Mustață își depășește puțin atrbuțiile!”

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Liderul de galerie a primit replica din partea lui Mihai Stoica, iar între cei doi a luat naștere un adevărat război de la distanță care continuă de câteva zile bune.

Mustață l-a acuzat pe Mihai Stoica de faptul că acesta nu le-a dat atenție liderilor de galerie de la FCSB în momentul în care aceștia au mers la bază pentru a-l întâlni pe Laurențiu Reghecampf, însă conducătorul roș-albaștrilor neagă vehement acest lucru.

Liderul Peluzei Nord a acuzat mai multe nereguli legate de practicile din academia clubului, acolo unde membrii staff-ului tehnic precum Alin Stoica sau Lucian Filip s-ar implica direct în alegerea juniorilor care joacă, în funcție de câștigurile materiale venite din partea părinților.

Mihai Stoica i-a transmis lui Mustață că va lua personal măsuri în cazul în care i se vor prezenta dovezi clare, însă acestea nu au ajuns la oficialul lui FCSB.

Nu au venit la mine! Dacă i-aș fi chemat sau am fi avut o întâlnire stabilită și nu îi așteptam, jucam tenis și nu îi băgam în seamă era cu totul altceva. Habar n-am avut că vin, au venit la Reghe, nu au avut nicio treabă cu mine. E o chestie «Hai să inventez ceva să am motiv să mă iau de cineva». Am tot respectul pentru Peluza Nord, iar la ultimul eveniment, când am luat titlu și am fost MC, prima medalie am oferit-o Peluzei Nord. Asta înseamnă respectul și niciodată nu s-a întâmplat să nu îi respect, pentru că, într-adevăr au avut un rol foarte important și au în continuare un rol foarte important.

Că Mustață vrea să impună niște chestii cu care nu suntem de acord, asta e cu totul și cu totul altceva. I-am spus foarte clar: «Te rog frumos, adu-mi dovezi și dacă văd că un om din academie a călcat greșit, l-am dat afară în fața ta, dar adu-mi dovezi!». Nu a venit cu nimic la mine. A avut o discuție cu Gigi, la mine nu a venit cu nimic.

A apărut chestia asta că l-am fi alungat pe Matei Pădure. Am demontat-o cuvânt cu cuvânt. Tatăl lui Matei Pădure este martor. Mi-a trimis un mesaj că nu înțelege ce se întâmplă, că eu am insistat cum nu am insistat la niciun alt fotbalist și am oferit tot ce am putut omenește să îi oferim acelui copil, pentru că îmi plăcea foarte mult. Wolfsburg a fost considerat de tatăl lui și de copil o variantă mult mai bună. Înclin să cred că pentru el e mai interesant să meargă la Wolfsburg. Mai mult de atât, o chestie pe care nu am spus-o și pe care mi-a reamintit-o tatăl lui Matei Pădure, este faptul că fratele lui Matei Pădure, născut în 2013, este la noi în bază, se antrenează și joacă la noi”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.

Liderul Peluzei Nord l-a mai acuzat pe Mihai Stoica de faptul că acesta s-a opus când a venit vorba despre numirea lui Laurențiu Reghecampf la FCSB. Oficialul fostei campioane din Superliga a subliniat că nu s-a pus problema de acest lucru și chiar el a insistat pentru venirea lui Laurențiu Reghecampf.

De altfel, Mihai Stoica a transmis că Gheorghe Mustață ”își depășește atribuțiile” prin faptul că face analiza meciurilor. 

Dacă vă citesc mesajele pe care le-am schimbat cu Mustață... Doamne, Iartă-mă. Probabil că Mustață o să meargă mai departe, probabil că GDPR, s-ar putea să nu ai voie să divulgi convorbiri private. L-am vrut foarte tare pe Reghe și el știe foarte bine chestia asta. Mustață poate să aibă ceva cu mine personal, nu știu de ce, ar trebui să îmi explice de ce, e problema lui, dar cred că își depășește puțin atribuțiile în momentul în care începe să discute despre fotbaliști, să spună că ne-a omorât.

Cu golul lui Ofri Arad am bătut Dinamo în cel mai important meci de anul trecut. Trebuie să ne oprim cu chestiile astea, că nu e treaba nimănui să discute. E treaba antrenorilor, a noastră, cei din club, să discutăm despre fotbaliști, a patronului care vorbește mereu, dar nu e treaba unui suporter să iasă și să facă analiza jocului unei echipe”, a continuat Mihai Stoica.

Conflictul dintre cei doi a escaladat până în punctul în care Mustață i-a cerut demisia lui Mihai Stoica, susținând mai mult sau mai puțin voalat că acesta știa despre problemele din academie.

Oficialul roș-albaștrilor a transmis că își va da personal demisia dacă cele spuse de Gheorghe Mustață vor fi susținute cu probe.

Mustață poate să îmi ceară demisia dacă aduce o dovadă că eu aș fi făcut ceva. Cu Filip se pare că nu mai are nimic, acum Alin Stoica este oaia neagră. Demisia pot să mi-o dau dacă se găsește că eu am făcut ceva. Nu mi-a adus nicio probă și înclin să cred că nu are probe, dar le aștept. Aștept video, aștept convorbiri telefonice, nu că a spus tatăl cuiva că un copil joacă pentru că antrenorul a luat ceva de la tătăl copilului care joacă și care e slab. Am întâlnit chestia asta de atât de multe ori... Oricine are copil, al lui e cel mai bun și nedreptățit, dar după aia se lasă la 16 ani. Nu am niciun fel de problemă, să aducă probe și, așa cum i-am promis, mă țin de promisiune, eu merg la Gigi și îi zic Ăsta a călcat greșit, trebuie să scăpăm de el”, a adăugat Mihai Stoica.

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