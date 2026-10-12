Darius Olaru a avut parte de o premieră la trei luni de la despărțirea de FCSB

Darius Olaru a avut parte de o premieră la trei luni de la despărțirea de FCSB Stranieri
SPORT.RO
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Union Saint-Gilloise, echipa lui Darius Olaru a încheiat la egalitate, scor 1-1, duelul cu Leuven din cadrul etapei a opta din Jupiler Pro League.

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Mijlocașul român Darius Olaru a bifat o premieră la Union SG, acesta fiind titularizat cu Leuven, la trei luni după mutarea de la FCSB.

Darius Olaru a început din primul minut partida pe care Union Saint-Gilloise a încheiat-o la egalitate, scor 1-1, contra celor de la Leuven, în runda a opta din Jupiler Pro League. Până la acest duel, internaționalul tricolor acumulase trei prezențe în prima ligă belgiană, însă de fiecare dată fusese introdus pe teren din postura de rezervă.

Jucătorul în vârstă de 28 de ani nu a încheiat partida pe teren, evoluând doar până în minutul 67, moment în care a fost înlocuit cu Ait El Hadj.

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Evoluție sub media echipei

Prestația românului a fost evaluată de portalul de specialitate SofaScore cu nota 6,80, sub media generală a formației sale: 7,56. Cel mai bun om al gazdelor a fost colegul din linia mediană al lui Olaru, Kamiel Van de Perre, notat cu 7,60.

Ambele goluri ale partidei au fost marcate de Devis Opoku. Tânărul fundaș al Union Saint-Gilloise a deschis scorul în minutul 17 și tot el a restabilit egalitatea printr-un autogol semnat în minutul 66.

Cumpărat de la FCSB cu 3 milioane de euro, Darius Olaru a strâns opt apariții în toate competițiile pentru Union SG, reușind să își treacă în cont un gol și o pasă decisivă. Potrivit platformei Transfermarkt, cota de piață a mijlocașului se ridică la 4,5 milioane de euro.

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