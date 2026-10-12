Cu cine l-a comparat Gică Popescu pe Cristi Ganea după execuția uimitoare din meciul cu Petrolul

Cu cine l-a comparat Gică Popescu pe Cristi Ganea după execuția uimitoare din meciul cu Petrolul Fotbal intern
SPORT.RO
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Fostul căpitan al naționalei a analizat reușita mijlocașului de 34 de ani din victoria obținută de Farul, scor 3-1, în etapa a 11-a a Ligii 1.

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Farul Constanța s-a impus pe teren propriu în fața Petrolului, echipa de la malul mării făcând spectacol din primele minute. Cristi Ganea a deschis scorul printr-un șut la colțul lung, executat cu exteriorul dintr-un unghi închis. Mingea a atins bara transversală înainte de a intra în poarta apărată de Lukas Zima.

Comparație cu un star de la Real Madrid

Prezent la meci, Gică Popescu a urmărit reușita și l-a comparat pe fotbalistul său cu brazilianul Roberto Carlos.

„De generic. Îmi aduc aminte de un gol al lui Roberto Carlos în Champions League pentru Real Madrid. E asemănător. Eu cred că merităm să fim în play-off, la cum arătăm”, a transmis Gică Popescu, potrivit Digisport.

Totodată, oficialul grupării de la malul mării s-a arătat mulțumit de jocul prestat de echipă, subliniind că primele 30 de minute au fost la un nivel ridicat și apreciind capacitatea formației de a înscrie golul decisiv pe final, după ce oaspeții reveniseră în joc prin golul marcat de Flores pe finalul primei reprize.

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Explicațiile marcatorului

La finalul partidei, Cristi Ganea a ținut să sublinieze faptul că așa și-a dorit să finalizeze faza și că nu a fost vorba despre o centrare greșită transformată în gol.

„Faza golului mi-am propus eu aşa, sincer, trebuie să dau mai mult la poartă pentru că mereu am oportunităţi şi mereu pasez. Aşa mi-am setat eu. Am avut intenţia să şutez şi s-a dus foarte bine. Mă bucur că am marcat după atât timp. Nu l-am văzut pe Zima că a ieşit din poartă, eu voiam doar să prind poarta”, a spus Cristi Ganea.

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