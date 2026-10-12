Cu cine l-a comparat Gică Popescu pe Cristi Ganea după execuția uimitoare din meciul cu Petrolul

Farul Constanța s-a impus pe teren propriu în fața Petrolului, echipa de la malul mării făcând spectacol din primele minute. Cristi Ganea a deschis scorul printr-un șut la colțul lung, executat cu exteriorul dintr-un unghi închis. Mingea a atins bara transversală înainte de a intra în poarta apărată de Lukas Zima.

Comparație cu un star de la Real Madrid

Prezent la meci, Gică Popescu a urmărit reușita și l-a comparat pe fotbalistul său cu brazilianul Roberto Carlos.

„De generic. Îmi aduc aminte de un gol al lui Roberto Carlos în Champions League pentru Real Madrid. E asemănător. Eu cred că merităm să fim în play-off, la cum arătăm”, a transmis Gică Popescu, potrivit Digisport.

Totodată, oficialul grupării de la malul mării s-a arătat mulțumit de jocul prestat de echipă, subliniind că primele 30 de minute au fost la un nivel ridicat și apreciind capacitatea formației de a înscrie golul decisiv pe final, după ce oaspeții reveniseră în joc prin golul marcat de Flores pe finalul primei reprize.