Reghe a luat o decizie neașteptată la meciul cu Oțelul. Tehnicianul a decis să îi ofere banderola de căpitan lui Karlo Muhar, ultimul jucător ajuns la gruparea roș-albastră.

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Decizia tehnicianului este oarecum bizară, în condițiile în care pe teren se aflau și jucători cu state vechi la FCSB, precum Ștefan Târnovanu, Valentin Crețu, Juri Cisotti sau David Miculescu.

”Muhar a fost aseară în premieră căpitan. Muhar e un fotbalist bun, dar mai are destul de multe de pus la punct, și fizic, și tactic, din multe puncte de vedere, dar i se dă încredere. FCSB a avut doi căpitani în ultima perioadă, pe Miculescu și pe Cisotti, amândoi în teren aseară, dar Reghecampf vine și impune un nou căpitan. Doar Reghecampf poate să explice decizia. Poate să îl motiveze un pic”, a spus moderatorul emisiunii VOYO SPORT LIVE, Andrei Grecu.

Decizia lui Reghe a născut o adevărată dezbatere în platoul emisiunii VOYO SPORT LIVE. Deși nu a putut oferi o explicație pentru gestul lui Reghecampf, Cristi Pulhac a declarat că, în opinia sa, singurul jucător care nu ar trebui să primească banderola de căpitan al lui FCSB este David Miculescu, având în vedere că atacantul nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor din punct de vedere al prestațiilor din teren.

Robert Niță a mărturisit că Ștefan Târnovanu ar fi putut purta banderola de căpitan al lui FCSB, însă Pulhac l-a contrazis prin același argument pe care l-a oferit în cazul lui Miculescu.