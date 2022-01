Djokovic a recunoscut că a participat la evenimente, deși era testat pozitiv: "Își cere scuze pentru greșeală"

Novak Djokovic a transmis un mesaj cu câteva ore înainte să afle decizia autorităților din Australia cu privire la posibilitatea de a rămâne în țară pentru a participa la Australian Open.

"Vreau să subliniez că m-am străduit foarte mult să asigur siguranţa tuturor şi respectarea obligaţiilor de testare. Am participat la un meci de baschet la Belgrad, la 14 decembrie, după care s-a anunţat că un număr de persoane au fost testate pozitiv cu Covid-19. În ciuda faptului că nu am avut simptome de covid, am făcut un test rapid de antigen în 16 decembrie, care a fost negativ şi, din precauţie, am făcut şi un test PCR oficial şi aprobat în aceeaşi zi", a spus sportivul, într-un comunicat postat pe Instagram.

A onorat interviul pentru L'Equipe

"Următoarea zi am participat la un eveniment la Belgrad, înainte am făcut un test antigen rapid care a fost negativ. Am fost asimptomatic și m-am simțit bine și nu am primit notificarea testului PCR pozitiv decât după eveniment.

În următoarea zi, pe 18 decembrie am fost la centrul de tenis din Belgrad pentru un interviu pentru L'Equipe. Am anulat toate celelalte evenimente cu excepția aceluia. M-am simțit obligat, dar am asigurat distanța socială și am purtat mască", a explicat acesta.

Explicație pentru completarea greșită a actelor

"Agentul meu îşi cere sincer scuze pentru greşeala administrativă de a bifa caseta incorectă despre călătoria mea anterioară înainte de a veni în Australia. Aceasta a fost o eroare umană şi cu siguranţă nu deliberată", a adăugat el.