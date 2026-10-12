Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a vorbit despre situația lui George Pușcaș (30 de ani), atacantul care a fost indisponibil în prima parte a acestui sezon.

Jucătorul transferat de Dinamo în iarnă a fost ”chinuit” de o hernie inghinală la finalul sezonului precedent, iar acum se află în plin proces de recuperare. Chiar dacă ”roș-albii” au anticipat că acesta va reveni după pauza internațională, se pare că Pușcaș va mai avea de așteptat până când va reveni pe teren.

Andrei Nicolescu anunță revenirea lui George Pușcaș

Nicolescu a anunțat că acesta va intra în programul echipei de săptămâna viitoare, iar progresul său în această perioadă a fost vizibil.

„Cred că intră în programul echipei săptămâna viitoare. Nu știm, el a început alergările, face alergări, e într-o evoluție reală.

O să vedem rezultatul în decembrie, e foarte greu să explic cu argumente. Eu am spus, credem mult în el, vedem profesionalismul și dorința lui de a reveni cât mai repede. Suntem acolo cu o dorință comună, el de a răsplăti clubul și clubul de a face cu el niște lucruri mai mari decât anul trecut”, a spus Nicolescu, la fanatik.ro.

În iarnă, Dinamo l-a transferat gratis pe George Pușcaș, care venea după o perioadă de șapte luni din postura de jucător liber de contract. Utima oară, atacantul a evoluat în Super lig, campionatul din Turcia, la Bodrum FK, pentru care a și marcat de 11 ori în toate competițiile.

CV-ul lui Pușcaș este impresionant pentru un jucător ajuns în Superliga României. În 2013 a fost transferat la juniorii lui Inter Milano, unde a și bifat șapte meciuri la echipa de seniori, iar apoi a mai trecut pe la Bari, Benevento, Novara, Palermo, Pisa, Genoa, Bari, Reading și Bodrum FK.

Cel mai spectaculos transfer din cariera sa a fost în Championship. Reading plătea, în 2019, suma de 7,5 milioane de euro pentru a-l transfera definitiv de la Inter Milano.

Sepsi OSK - Dinamo 0-2. Liderul, victorie fără emoții la Sfântu Gheorghe

Dinamo şi-a consolidat poziţia de lider în Superligă, după ce a învins-o pe Sepsi OSK Sfântu Gheorghe cu scorul de 2-0 vineri seara, în deplasare, într-un meci din etapa a 11-a.

Dinamo a deschis scorul prin fundaşul central spaniol Martin Pascual, cu o lovitură de cap după cornerul executat de Danny Armstrong (24).

Echipa antrenată de portughezul Nuno Campos şi-a dublat avantajul prin golul altui spaniol, mijlocașul Alberto Soro (36), din centrarea aceluiaşi jucător de bandă scoţian.