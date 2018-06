Cel mai probabil scenariu al finalei! TOATE MECIURILE dintre Simona Halep si Sloane Stephens s-au incheiat asa, romanca s-a impus de fiecare data pe zgura

Simona Halep si Sloane Stephens se intalnesc pentru prima data intr-o finala. Ele s-au mai duelat de 7 ori pana acum de-a lungul anilor!

Chiar daca acum miza va fi cu totul alta fata de celelalte sapte intalniri de pana acum, cand Simona Halep si Sloane Stephens s-au intalnit cel mai departe intr-o semifinala (Cincinnatti, 2017), statistica evidentiaza un detaliu cel putin interesant la meciurile dintre cele doua sportive.

Pana acum, toate intalnirile dintre Simona Halep si Sloane Stephens s-au incheiat in doua seturi. Romanca s-a impus de cinci ori, patru dintre aceste victorii venind in ultimele 4 intalniri (2014, 2015 si de doua ori in 2017).

Seria meciurilor Halep - Stephens a inceput in 2012, cu o victorie a Simonei Halep pe zgura de la Barcelona, scor 6-4, 6-4.

In 2013, Halep si Stephens s-au intalnit de doua ori, americanca obtinand victoria de fiecare data pe hard, la Hobart (6-4, 6-0) si Australian Open (6-1, 6-1).

In 2014, Simona a batut-o pentru a doua oara pe Stephens si a egalat scorul la doi. Se intampla tot la Roland Garros, dar in faza optimilor. Halep castiga cu 6-4, 6-3!

In 2015, Simona a invins-o pe Stephens cu 6-1, 7-5 in sferturile de la Miami, pe hard.

In 2016, cele doua sportive nu s-au mai intalnit, dar au facut-o de doua ori in 2017. Simona Halep s-a impus la Washington cu 7-6, 6-0 si la Cincinnati cu 6-2, 6-1.



