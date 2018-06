Doar pentru trofeu, fara presiunea lui "1". Cum arata clasamentele WTA si WTA Race inaintea finalei de la Roland Garros: Simona e sigura de ambele pozitii

20 de milioane de inimi alaturi de campioana noastra: Simona Halep - Sloane Sthepens, sambata la 15.00 - PROTV!

TOATA ROMANIA ALATURI DE SIMONA! FINALA ROLAND GARROS este de la ora 15.00 in direct la PRO TV

Simona Halep joaca sambata, de la 15:00, IN DIRECT la ProTV, a patra finala de Grand Slam din cariera. Ea o va intalni pe americanca Sloane Stephens, care are in palmares titlul de la US Open, castigat in 2017.

Simona Halep va juca pentru primul titlu de Grand Slam din cariera, dupa 3 finale pierdute: doua la Roland Garros si una la Australian Open.

Spre deosebire de alte dati, Simona Halep nu mai joaca acum avand presiunea locului din clasmentul WTA. Indiferent de rezultatul de maine, ea va ramane locul 1 in clasmentul mondial, dar si in cel pentru Turneul Campioanelor.

Clasamentul WTA actualizat, inaintea finalei

1. Simona Halep - 7270 puncte. Poate ajunge la 7970 daca bate

2. Caroline Wozniacki - 6745

3. Garbine Muguruza - 6550

4. Sloane Stephens - 5463. Poate ajunge la maximum 6163

5. Elina Svitolina - 5205

6. Caroline Garcia - 4970

7. Karolina Pliskova - 4685

8. Petra Kvitova - 4610

9. Venus Williams - 3971

10. Madison Keys - 3536

Clasamentul WTA Race, pentru Turneul Campioanelor

1. Simona Halep - 4585. Poate ajunge la 5285

2. Caroline Wozniacki - 3370

3. Petra Kvitova - 3032

4. Elina Svitolina - 2950

5. Angelique Kerber - 2730

6. Sloane Stephens - 2663. Poate ajunge la 3363

7. Garbine Muguruza - 2253

8. Karoline Pliskova - 2241

9. Daria Kasatkina - 2075

10. Elise Mertens - 2061