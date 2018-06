Simona, asta e pentru tine! Povestea trofeului Suzanne Lenglen, pe care Halep il poate castiga la Roland Garros

20 de milioane de inimi alaturi de campioana noastra: Simona Halep - Sloane Sthepens, sambata la 15.00 - PROTV!

Trofeul pe care invingatoarea finalei de simplu feminin de la Roland Garros il va ridica deasupra capului dupa ultimul act al competitiei se numeste Coupe Suzanne Lenglen si reprezinta un omagiu adus jucatoarei care in anii 20 castiga de doua ori Internationalele Frantei.

Cupa din argint masiv, ce cantareste 5,3 kilograme, a fost creata in anul 1979. Realizata de o celebra casa de bijuterii din Paris, Mellerio, care a creat si trofeul Balonul de Aur, Cupa Suzanne Lenglen si celelate trofee acordate nu intra niciodata in posesia invingatorilor. Fiecare campion de la Roland Garros primeste insa o replica, originalele ramanand in proprietatea Federatiei Franceze de Tenis si putand fi admirate la muzeul FFT.

Castigatorul probei de simplu masculin va ridica deasupra capului Coupe des Mousquetaires, numita astfel in onoarea "celor patru muschetari", Jean Borotra, Jacques Brugnon, Henri Cochet si Rene Lacoste, care au adus Frantei sase victorii in Cupa Davis, intre 1927 si 1932. Inalt de 40 de centimetri si cantarind zece kilograme, trofeul a fost creat in 1981, tot din argint masiv, de Mellerio, bijutierul oficial al turneului.

Pentru a realiza o replica a Cupei Muschetarilor este nevoie de o suta de ore de lucru, eforturi similare fiind necesare si in cazul celorlalte replici ale trofeelor decernate invingatorilor de la Roland Garros, Cupa Suzanne Lenglen, Cupa Simone Mathieu (dublu feminin), Cupa Jacques Brugnon (dublu masculin) si Cupa Marcel Bernard (dublu mixt).

Simona Halep are ocazia, sambata, sa ridice deauspra capului Cupa Suzanne Lenglen, dupa finala pe care o va disputa, incepand cu ora 15.00, impotriva americancei Sloane Sthepens.

Creat in 1891 ca o competitie interna, turneul de la Roland Garros a capatat caracter international in 1925. In Era Open (din 1968), cele mai multe titluri, la simplu feminin, le are jucatoarea americana Chris Evert, sapte.

