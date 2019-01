CEHIA - ROMANIA, FED Cup | Promisiunea facuta de Buzarnescu: "Vom da TOTUL! Nu tinem cont de numele lor!" Ce spune despre absenta Kvitovei

Romania va fi reprezentata de Simona Halep, Mihaela Buzarnescu, Irina Begu, Ana Bogdan si Monica Niculescu.

Echipa de Fed Cup a Romaniei va intalni campioana en-titre, Cehia, la Ostrava, pe 9 si 10 februarie. Florin Segarceanu si-a ales deja jucatoarele pe care mizeaza, iar fetele noastre sunt increzatoare in sansa lor, chiar daca pare o misiune extrem de dificila.

Mihaela Buzarnescu s-a antrenat cot la cot cu Simona Halep si spune ca se simte foarte bine si de abia asteapta sa joace pentru Romania la Ostrava.



"Am facut antrenamente si cu Alexandra Dulgheru, si cu Simona, ieri, si cu un baiat de cand am revenit in tara si ma bucur ca fizic ma simt foarte bine, ma misc ca si anul trecut si sunt pregatita pentru Fed Cup. Ma asteptam sa fiu convocata, sper ca si in urma rezultatelor avute in trecut, dar ma bucur sa fac parte din echipa si sper din tot sufletul sa ajut cat pot de mult echipa pentru a aduce un rezultat bun saptamana viitoare”, a spus Mihaela Buzarnescu pentru Telekom Sport.

Chiar daca increderea este la un nivel bun in echipa Romaniei, reprezentantele noastre stiu ca nu vor avea o misiune prea usoara in Cehia. “Asa este, intalnim campioana en-titre, tocmai de aceea vom da totul si vom arata ca nu tinem cont ca sunt niste jucatoare de o mare valoare, le respectam mult, dar noi incercam sa aducem rezultatele pentru tara noastra", a mai spus Miki pentru sursa citata.

De asemenea, Miki precizeaza ca absenta Petrei Kvitova nu reprezinta un mare avantaj pentru Romania, mai ales ca Cehia are si alte jucatoare de mare valoare. "Poate din punct de vedere al unui clasament s-ar putea vorbi despre un meci un pic mai usor, dar toate jucatoarele din Cehia din primele 70 sunt extrem de experimentate si foarte valoroase, sunt foarte bine clasate si la dublu si cred ca nu conteaza care ar fi, trebuie sa luam meciurile foarte in serios. Nu este usor niciun meci la acest nivel in Grupa Mondiala.

Dar noi suntem o echipa puternica, Simona ne este alaturi, plus celelalte fete si vom incerca sa ne gandim doar la noi si la ce putem face noi pe teren si nu la faptul ca jucam cu numarul 5 sau cu numarul 1, 2 la dublu, pentru ca celelalte sunt in primele 5-6 la dublu. Este un sentiment aparte, nu il simti intotdeauna in turneele individuale pe care le jucam, pentru ca atunci jucam pentru noi si pentru rezultatele noastre, iar acum jucam pentru echipa, pentru tara noastra si incercam sa demonstram ca avem o valoare si ca ne mandrim ca suntem din Romania", a mai declarat Mihaela.