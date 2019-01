"E ca Nadal si Federer!" Comparatie senzationala facuta de Wilander intre Simona Halep si URIASII din ATP

Chiar daca a pierdut primul loc WTA, iar acum este de abia pe pozitia a treia, Simona Halep este in continuare in atentia expertilor din tenis.

De curand, Mats Wilander, castigator a 7 titluri de Grand Slam, a comparat-o pe romanca de 27 de ani cu Rafael Nadal si Roger Federer.

“Nu cred ca Simona se considera cea mai valoroasa jucatoare din lume si ca, implicit, se considera mai buna decat adversara ei si acesta este un factor determinant pentru succesul ei. Ea are o abordare cu adevarat judicioasa, similara cu cea a lui Roger Federer sau Rafael Nadal, care raman mereu cu picioarele pe pamant. Pentru ei nu conteaza daca au in fata pe numarul 1 sau 100. Aceasta atitudine de respect este si cea a lui Halep”, a declarat Mats Wilander la Eurosport.

Simona Halep a avut un inceput de an destul de bun, avand in vedere ca nu mai castigase un meci de aproximativ cinci luni. Constanteanca a pierdut la Sydney in turul secund, insa la Australian Open a fost eliminata de abia in optimile de finala de catre Serena Williams, in trei seturi foarte disputate.