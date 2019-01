CEHIA - ROMANIA, FED Cup | Simona Halep conduce echipa Romaniei in lupta inceputului an! Componenta echipei

Florin Segarceanu a anuntat echipa care se va duela cu Cehia in FED Cup.

Simona HALEP (3 WTA), Mihaela BUZARNESCU (28 WTA), Irina-Camelia BEGU (71 WTA), Ana BOGDAN (99 WTA) si Monica NICULESCU (100 WTA) au fost convocate de Florin SEGARCEANU, capitanul nejucator al echipei Romaniei de Fed Cup by BNP Paribas, pentru intalnirea cu Cehia, din deplasare, de la Ostrava.

Partida din primul tur al Grupei Mondiale este programata in 9-10 fabruarie 2019.

Florin Segarceanu, capitanul echipei Romaniei, a declarat, inaintea acestei importante intalniri: "Am avut putina nesansa la tragerea la sorti, pentru ca jucam impotriva celei mai valoroase si mai titrate natiuni din Fed Cup in ultimul deceniu, si, in plus, Kvitova si Pliskova sunt in mare forma in acest inceput de an, cu doua turnee castigate si semifinala si finala la Australian Open. Apoi, din punct de vedere al clasamentelor, vorbim despre o echipa care are in componenta jucatoarea nr. 2 si nr. 5 in lume, la simplu, si nr. 1 si nr. 2 mondial, la dublu. Asta spune tot despre valoarea echipei Cehiei. Poate ca plecam cu sansa a doua, cum se spune, dar suntem constienti ca in aceste intalniri de Fed Cup se pot intampla multe surprize, mai ales ca presiunea o sa fie mai mare din partea, pentru ca sunt favorite si pentru ca joaca acasa. Daca noi o sa avem, la ora meciului, toate fetele bine pregatite si sanatoase, si la fel si pe Simona, despre care stim ca poate sa invinga la orice ora pe oricine, pe orice suprafata, este clar ca avem o sansa buna".

Pentru Alina CERCEL-TECSOR, antrenorul Romaniei, intalnirea cu Cehia este un nou prilej de a-si demonstra valoarea,pentru aceasta generatie de jucatoare exceptionale: "Confruntarile cu echipe campioane sunt mereu palpitante si incarcate de emotii, iar Fed Cup este o competitie in care orice este posibil atunci cand crezi cu adevarat in echipa ta. Romania are acum o echipa puternica, hotarata si determinata sa joace cel mai bun tenis la Ostrava. Indiferent de componenta echipei Cehiei, intalnirea va fi dificila, dar eu cred cu tarie in valoarea fetelor noastre".