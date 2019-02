Simona Halep inca nu-si revine dupa victoria fabuloasa cu Cehia! "Pun Fed Cup pe aceeasi treapta cu turneele de Grand Slam" Interviu impresionant dat de romanca

Romania a castigat duelul cu Cehia din Fed Cup si s-a calificat in semifinalele competitiei.

Simona Halep a fost una dintre piesele de rezistenta ale echipei noastre, reusind sa castige ambele meciuri jucate.

Dupa victoria senzationala, fostul lider mondial nu si-a revenit. Intr-un interviu acordat celor de la WTA Tennis, Halep a marturisit ca emotiile sunt inca acolo si ca isi doreste sa castige Fed Cup la fel de mult cum isi doreste sa castige turnee de Grand Slam.

"Inca simt emotiile si a fost minunat! Este pentru prima data cand mergem in semifinale, iar asta inseamna foarte mult. Este diferit. Nu pot spune ca e mai important, pentru ca muncesc si traiesc pentru turneele de Grand Slam. In acest sport, acesta este cel mai important lucru. In orice caz, as pune Fed Cup pe aceeasi treapta si mentin dorinta de a castiga la fel de mare ca in cazul unui turneu de Grand Slam", a declarat Simona Halep pentru WTA Tennis.

Campioana de la Roland Garros a vorbit si despre importanta pe care o are echipa intr-o astfel de competitie si a explicat cum au ajutat-o colegele ei sa dea totul pe teren.

"Nu joc pentru mine, joc pentru echipa. Dau totul pentru ca simt energia din partea echipei mele. Asta ma face mai puternica pe teren, iar dorinta de victorie devine si mai mare. Noi venim dintr-o tara mica si nu avem mari investitii in tenis, deci atingerea acestui rezultat va ajuta noua generatie. Ii va inspira pe copii sa faca ceva cu viata lor si ii va invata ca visurile devin realitate intr-o buna zi", a continuat Halep.