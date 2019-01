Elina Svitolina, in plin scandal cu Federatia de Tenis din Ucraina! Ce raspuns le-a dat oficialilor! "Ei nu stiu despre problemele mele"

Svitolina nu va juca la Fed Cup pentru Ucraina.

Elina Svitolina se afla in mijlocul unui scandal de proportii in Ucraina, acolo unde se spune despre ea ca a refuzat sa joace pentru tara ei in Cupa Federatiei din cauza divergentelor financiare pe care le-ar fi avut cu Federatia de Tenis din Ucraina.

Prima racheta a Ucrainei ar fi trebuit sa joace alaturi de Dayana Yastremska in confruntarea din Fed Cup dintre Ucraina si Polonia, insa se pare ca Svitolina nu a ajuns pana la urma la un acord cu Federatia din cauza faptului ca nu a primit cati bani ar fi cerut.

"Sa joci meciuri pentru echipa tarii tale trebuie sa fie o chestiune care tine de patriotism, dedicatie si respect pentru onoarea Ucrainei", se arata in comunicatul Federatiei. Svitolina nu a ramas nici ea indiferenta si a raspuns la scurt timp pe contul personal de Facebook, precizand ca refuzul de a evolua in Fed Cup este strict legat de o accidentare suferita la primul turneu de Grand Slam al anului, Australian Open.

"Am citit comunicatul in care se spune ca nu voi juca impotriva Poloniei din cauza banilor. In afara faptului ca agentul meu a negociat cu reprezentantii Federatiei, care e o practica des intalnita, nu partea financiara a fost sau va fi vreodata factorul cheie in luarea deciziei. Din nefericire, ei nu stiu despre problemele mele de sanatate", a transmis ucraineanca.