Simona Halep vs Plsikova! Cum arata echipa Cehiei pentru duelul TARE cu Romania din FED Cup

Capitanul nejucator al echipei de Fed Cup a Cehiei a anuntat pe ce jucatoare va miza pentru intalnirea cu Romania de la Ostrava, confruntare care va decide semifinalista Cupei Federatiei 2019.

Asadar, Petr Pala se va putea baza pe Karolina Pliskova, locul 5 WTA, cu 14 victorii si 4 infrangeri in Fed Cup, Katerina Siniakova, locul 38 WTA la simplu si locul 1 la dublu, cu 4 victorii si 3 infrangeri, Marketa Vondrousova, locul 73 WTA, in varsta de doar 19 ani, si Barbora Krejcikova, locul 2 WTA la dublu. Petr Pala nu a mizat pe cinci jucatoare, asa cum a procedat Florin Segarceanu. Chiar daca Petra Kvitova nu va fi prezenta la Ostrava, echipa Cehiei este in continuare valoroasa si foarte puternica.

De partea cealalta, capitanul nejucator al echipei de Fed Cup a Romaniei a anuntat deja numele jucatoarelor care vor face deplasarea in Cehia. Simona Halep (3 WTA), Mihaela Buzarnescu (28 WTA), Irina-Camelia Begu (71 WTA), Ana Bogdan (99 WTA) si Monica Niculescu (100 WTA) au fost convocate pentru intalnirea cu Cehia, din deplasare, de la Ostrava. Partida din primul tur al Grupei Mondiale este programata in 9-10 fabruarie 2019.

