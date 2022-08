Ce nu voia Nadal să audă: Ivanisevic dezvăluie că Djokovic mai vrea să joace încă 5 ani și să ajungă la 30 de titluri de mare șlem

Duelul dintre Rafael Nadal (36 de ani) și Novak Djokovic pentru prima poziție în clasamentul all-time care numără titlurile de mare șlem câștigate va continua mai mult timp decât își imaginează fanii tenisului, potrivit ultimelor declarații făcute de antrenorul jucătorului sârb.

Goran Ivanisevic a dezvăluit pentru publicația spaniolă, Punto de break intenția lui Novak Djokovic (35 de ani) de a continua să joace tenis profesionist încă 5 ani, având ca obiectiv principal borna de 30 de trofee de Grand Slam.

„Am vorbit de mai multe ori cu el și ținta este să mai joace încă cinci ani și să ajungă la 30 de Grand Slam-uri. Este ceva ce a avut mereu în minte. Dacă nu există accidentări, cred că va putea atinge acest obiectiv,” a spus Goran Ivanisevic pentru Punto de break.

În prezent, Novak Djokovic ocupă locul 2 în ierarhia turneelor de mare șlem câștigate în tenisul masculin în toate timpurile, cu 21 de trofee de acest calibru. Rafael Nadal este lider, cu 22 de titluri.

Centre Court rises again for one of its great champions

Congratulations, @DjokerNole ​????​#Wimbledon | #CentreCourt100 pic.twitter.com/RAm2mm56pS