Prima reacție a lui Novak Djokovic, după ce s-a retras de la US Open: „Mă voi menține în formă până la următoarea ocazie de joc!”

Novak Djokovic s-a retras oficial de la US Open 2022. Tenismenul sârb (35 de ani, 6 ATP) va rata al doilea din cele patru turnee de mare șlem ale anului, întrucât nu este vaccinat anti-COVID, iar acest aspect îi împiedică intrarea pe teritoriul american, având în vedere normele sanitare pandemice impuse în SUA.

Finalist al US Open 2021, Novak Djokovic va pierde 1200 de puncte în clasamentul ATP, ca urmare a absenței sale de la New York în acest an. În contextul dat, Rafael Nadal devine al doilea favorit la câștigarea turneului, după numărul 1 mondial, Daniil Medvedev.

„Din păcate, nu voi putea călători la New York pentru US Open, de această dată. Mulțumesc #FamilieiNole pentru mesajele voastre de susținere.

Le urez noroc colegilor mei, iar eu mă voi menține în formă bună și într-un spirit optimist pentru a profita de oportunitatea de a concura din nou. Pe curând, lume a tenisului!”, a transmis Novak Djokovic pe Twitter.

Sadly, I will not be able to travel to NY this time for US Open. Thank you #NoleFam for your messages of love and support. ❤️ Good luck to my fellow players! I’ll keep in good shape and positive spirit and wait for an opportunity to compete again. ???????? See you soon tennis world! ????????