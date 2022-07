„A câștigat totul, dar încă e înfometat după succes” Goran Ivanisevic îl compătimește pe Djokovic: „Multe rele i s-au întâmplat”

Dacă după înfrângerea suferită de Novak Djokovic în fața lui Rafael Nadal la Roland Garros, antrenorul său, Goran Ivanisevic declara că nu a putut să doarmă, lucrurile s-au așezat în colaborarea sa cu fostul lider ATP, în urma câștigării turneului de la Wimbledon.

Campionul ediției 2001 a întrecerii de pe iarba londoneză și-a lăudat elevul pentru foamea fără margini de victorie, însă le-a lăsat de înțeles fanilor jucătorului sârb că nu va participa la Flushing Meadows, în absența unei schimbări de ultim moment din partea autorităților americane.

„A avut un an dificil, nedrept. Multe lucruri rele i s-au întâmplat. A meritat, în schimb, trofeul de la Wimbledon. În finală s-au duelat cei mai buni tenismeni ai lumii pe iarbă, el și Nick Kyrgios.

E o onoare și o plăcere să îl antrenez pe Djokovic, un om care a cucerit totul și încă e înfometat și dornic de succes,” a declarat antrenorul jucătorului sârb, croatul Goran Ivanisevic.

