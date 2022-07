Ana Bogdan, zâmbitoare, în ciuda eșecului din finala de la Varșovia: „De asta jucăm tenis!” Reacția lui Simone Tempestini

Ana Bogdan (29 de ani, 108 WTA) a fost învinsă de Caroline Garcia, scor 6-4, 6-1, în finala turneului de la Varșovia, prima jucată de sportiva din România într-un turneu din circuitul de elită al tenisului feminin.

În premieră aflată în postura de finalistă învinsă într-o întrecere WTA, jucătoarea din țara noastră a găsit puterea să zâmbească în ceremonia de premiere, în cadrul căreia a declarat următoarele:

„Aș vrea să o felicit pe Caro, ai fost minunată întreaga săptămână. Ați făcut o treabă formidabilă. Îți urez tot binele din lume pe viitor,” și-a început Ana Bogdan discursul de finalistă învinsă.

„Mulțumesc echipei mele și tuturor celor care m-ați urmărit de acasă. Spectatorilor vreau să le spun că m-au făcut fericită în această săptămână și sper să continui în acest mod și să obțin rezultate și mai mari,” a adăugat Ana Bogdan, care s-a referit la iubitul său, Simone Tempestini și fizioterapeutul său. Aceștia au reacționat imediat, aplaudând-o pe sportiva din țara noastră.

„De asta jucăm tenis, abia aștept să vă revăd anul viitor,” a fost mesajul de încheiere transmis de Ana Bogdan, care le-a mulțumit încă o dată polonezilor pentru susținere.

Pounding the clay with that winner ????@ana_bogdan | #PolandOpen pic.twitter.com/HbrQdGR3Qo