Ajuns în semifinalele US Open 2023, Novak Djokovic s-a asigurat că îl depășește pe Roger Federer la numărul de penultime acte jucate în competițiile de mare șlem.

Tenismenul din Serbia are acum în palmares 47 de prezențe în semifinalele Grand Slam-urilor, cu una mai mult decât fostul său rival din Elveția.

În ce privește numărul total al participărilor în turneele majore, Novak Djokovic a ajuns la 72 de întreceri de mare șlem jucate, dar perseverența sa trece dincolo de limitele înțelegerii.

Fostul și viitorul număr unu mondial a jucat finala în 36 din cele 72 de turnee de mare șlem la care a participat, fiind unicul tenismen care se poate mândri cu o astfel de realizare.

3 - Novak Djokovic has made the final of all four Grand Slams in a season for the third time in his career (2015, 2021, 2023), as many as Roger Federer (2006, 2007 & 2009) did so in his career. Boisterous. #USOpen #USOpen2023 | @usopen @atptour pic.twitter.com/tauO2zU9V3