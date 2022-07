Nick Kyrgios se consideră ghinionist: „Dacă nu aș fi jucat cu Djokovic, aș fi câștigat finala Wimbledon, la cât de bine am servit”

Australianul Nick Kyrgios a servit 30 de ași în cele trei ore de joc ale finalei turneului de la Wimbledon, ediția 2022, cedată în patru seturi, scor 6-3, 3-6, 4-6, 6-7 (3), în fața sârbului Novak Djokovic.

Retrospectiv, tenismenul de la antipozi se laudă pentru prestația sa la serviciu din ultimul act al competiției de la Wimbledon și a afirmat că este de părere că ar fi câștigat finala, atât timp cât adversarul său nu ar fi fost Novak Djokovic, considerat cel mai bun tenismen la retur din circuitul ATP.

„Sincer, simt că prima mea finală de Grand Slam a fost impresionantă. Data viitoare, voi încerca să controlez mai bine valul de emoții, dar mi-am dat seama cât de mare a fost miza.

Cred că dacă aș fi jucat împotriva oricărui alt jucător decât Djokovic aș fi câștigat finala, având în vedere modul în care am servit,” a punctat Nick Kyrgios, potrivit Tennis Head.

Novak Djokovic a câștigat 43 din cele 125 de puncte (34%) pe care le-a jucat la retur, în finala cu Nick Kyrgios, cu 9 procente mai mult decât randamentul lui Kyrgios pe serva fostului număr 1 ATP.

Centre Court rises again for one of its great champions

Congratulations, @DjokerNole ​????​#Wimbledon | #CentreCourt100 pic.twitter.com/RAm2mm56pS