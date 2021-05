"Cat mai vrei sa jucam pe ploaia asta? Nu verifici nimic!" Novak Djokovic s-a enervat teribil pe arbitru in primul meci castigat la Roma

Ploaia a afectat nu doar desfasurarea meciurilor de marti la Roma, ci si calmul liderului mondial, Novak Djokovic.

A doua zi de joc a turneelor ATP Masters si WTA 1000 de la Roma nu s-a incheiat fara turbulente. Meteorologic, ordinea meciurilor a fost dezorganizata de ploaie, dar toate meciurile au reusit sa se incheie in timp util, pana la sosirea noptii.

Ploaia a intrerupt numeroase partide, printre care cea castigata de liderul mondial, Novak Djokovic, in defavoarea americanului Taylor Fritz (23 de ani, 31 ATP), scor 6-3, 7-6. La 5-4 in setul doi, in timpul unui game in care ploaia a afectat vizibil jocul, Djokovic nu a reusit sa inchida partida in favoarea sa, Fritz reusind break-ul, moment in care jucatorul din serbia s-a rastit la arbitrul de scaun, spunandu-i: "Cat mai vrei sa jucam? Te-am intrebat deja de trei ori, iar tu nu verifici nimic," a fost mesajul transmis de 'Nole' arbitrului de scaun, potrivit Gazetei Sporturilor.

La finalul meciului, Novak Djokovic a fost surprins apropiindu-se de arbitrul de scaun si cerandu-i scuze pentru iesirea nervoasa din finalul setului secund: "Scuze ca am strigat la tine!", i-ar fi spus jucatorul balcan oficialului.

"How much do you wanna play ? I asked you three times, you are not checking anything" #Djokovic #IBI21 pic.twitter.com/9VGDLPZYKX — Tennis GIFs ???????? (@tennis_gifs) May 11, 2021

"Am fost stresat spre finalul meciului, dar cred ca decizia de a opri temporar meciul a fost cea buna. La revenire, am fost egali in joc pana la ultimul punct si sunt bucuros sa fi putut incheia meciul in minim de seturi. Stiu ca pot sa joc mai bine si voi munci maine pentru a ma asigura ca voi face asta peste doua zile. A fost un meci foarte ciudat; evident, sa joci in conditii de ploaie fara incetare pentru aproape doua seturi a fost o provocare, atat pentru mine, cat si pentru el," a spus Novak Djokovic la conferinta de presa, noteaza Tennis Head.

Calificat in optimi, Novak Djokovic va avea ca urmator adversar invingatorul meciului dintre Cameron Norrie (49 ATP) si Alejandro Davidovich Fokina (48 ATP).