LIVE DE LA 19:00 | Liniste, joaca doua campioane de Grand Slam! Simona Halep vs. Angelique Kerber este blockbuster-ul turului 2 la Roma: impreuna, au castigat $70 de milioane din tenis 

Simona Halep o infrunta in turul 2 la Roma pe tripla campioana de Grand Slam, Angelique Kerber.

Simona Halep nu va incepe intr-o nota relaxata turneul de calibru WTA 1000 de la Roma. Adversara sa din turul 2 va fi tripla campioana de Grand Slam, Angelique Kerber (33 de ani, 26 WTA), impotriva careia a dezvoltat o competitivitate impresionanta; dupa 11 meciuri directe, Simona o conduce pe "Angie" cu 6-5 in bilantul victoriilor.

Desi aceasta intalnire va fi al 12-lea duel intre Halep si Kerber, ele s-au mai duelat doar de doua ori pe zgura pana astazi. Prima data, la Cluj-Napoca, in conditii indoor in cadrul Fed Cup, cand germanca se impunea usor, scor 6-2, 6-2, iar a doua oara, in sferturile Roland Garros din 2018, cand romanca a avut castig de cauza, dupa trei seturi, 6-7, 6-3, 6-2.

Va fi prima data cand Simona Halep si Angelique Kerber vor avea un meci direct la Roma. Notabile in istoria rivalitatii lor raman cele trei partide desfasurate in turneele de mare slem, fiecare dintre acestea sfarsindu-se cu scor strans, in urma unor mari eforturi epuizate pe teren. Cea mai faimoasa confruntare a avut loc in semifinalele Australian Open 2018, cand Simona Halep a salvat mingi de meci si a castigat setul decisiv cu 9-7, scor final 6-3, 4-6, 9-7.

Stangace cu o anduranta incredibila in joc, atat fizica, cat si tactica, Angelique Kerber are 12 titluri WTA in palmares, dintre care trei de mare slem: Australian Open si US Open, adjudecate in 2016 si Wimbledon 2018. Sportiva din Germania a fost lider mondial in septembrie 2016, dar se mentine intr-o forma buna si in acest an, in care a castigat 6 din cele 7 meciuri jucate.

Cum am ajuns aici?

Simona Halep a avut liber in primul tur, beneficiind de statutul de favorita numarul 3 la castigarea trofeului, in timp ce Angelique Kerber a invins-o pe Alize Cornet (60 WTA), scor 6-2, 7-5, dupa aproximativ o ora si jumatate de joc.

Invingatoarea meciului va juca in optimi impotriva unei jucatoare care stapaneste bine arta loviturilor puternice, fie ca va fi vorba despre Jelena Ostapenko, fie despre Ajla Tomljanovic.

$21,636 este cecul acordat jucatoarelor calificate in turul 2 la Roma, iar castigatoarea meciului Halep vs. Kerber va avea ocazia de a-si creste premiul financiar la pragul de $33,896.

Halep si Kerber sunt in top 10-ul istoric al WTA care masoara premiile financiare acumulate de-a lungul carierei. Simona ocupa locul 4 in acest clasamanet, incasand pana in prezent $37,521,056 pe urma rezultatelor obtinute la turnee, iar Angelique, locul 8, cu $30,012,329.

Simona Halep vs. Angelique Kerber va incepe imediat dupa incheierea confruntarii dintre Sofia Kenin si Barbora Krejcikova. Partida va avea loc pe a doua arena a complexului de la Foro Italico si va fi transmisa live text pe www.sport.ro.

