"E a 55-a oara saptamana asta cand ma intrebati despre noua generatie. Eu, Nadal si Federer suntem NextGen!" Novak Djokovic i-a ironizat pe membrii noii generatii a tenisului masculin 

Rafael Nadal si Novak Djokovic nu se aflau intr-o pozitie comoda inaintea inceperii turneului ATP Masters 1000 de la Roma, in contextul in care specialistii ii avertizau pe cei doi tenismeni, parte a "Big 3" ca ultimele trei competitii de acest calibru - Miami, Monte Carlo si Madrid - fusesera castigate de membri ai noii generatii: Hubert Hurkacz, Stefanos Tsitsipas si Alexander Zverev.

In fapt, desfasurarea turneului din capitala Italiei a confirmat contrariul ingrijorarilor manifestate de iubitorii mai vechi ai tenisului cu privire la longevitatea celor mai rezistenti jucatori din circuitul ATP, Rafael Nadal si Novak Djokovic.

Next Gen? ????

That has to be Novak, Rafa and Roger! ????????#IBI21 pic.twitter.com/jcgZyCW0rL