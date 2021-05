Mai greu pe zgura in 2021 pentru Simona Halep. Aryna Sabalenka este noua jucatoare care domina WTA-ul: "Acum nu imi mai e frica, inainte ma gandeam ca zgura nu e de mine."

Aryna Sabalenka este numele de care marile jucatoare ale circuitului WTA se tem in stagiunea de zgura a editiei 2021. Sportiva bielorusa a castigat 10 din cele 11 meciuri jucate pe suprafata lenta, trecandu-si in cont titlul la Madrid si o finala, la Stuttgart.

Gratie seriei impresionante de succese, Sabalenka a urcat, incepand de luni, 10 mai pe locul 4 WTA, apropiindu-se la doar 325 de puncte in spatele Simonei Halep, ocupanta pozitiei a treia.

In spatele acestui boom de rezultate extraordinare semnate de Aryna Sabalenka sta, conform spuselor ei, schimbarea atitudinii fata de zgura in sine si de jocul mai dificil pe care aceasta suprafata il presupune pentru ea, o jucatoare masiva (1,82 metri inaltime), a carei forta in lovituri este avantajata notabil de hard si iarba.

"Inainte ma gandeam prea mult la zgura, ca suprafata asta nu e pentru mine, ca e greu de jucat pe ea, ca schimburile de mingi sunt lungi. Ma gandeam prea mult la lucrurile acestea. Anul asta insa ceva s-a schimbat in mintea mea. Nu imi mai e frica de aceasta suprafata acum," a declarat Sabalenka dupa finala castigata in capitala Spaniei in defavoarea liderului mondial, Ashleigh Barty, scor 6-0, 3-6, 6-4.

Sabalenka a fost jucatoarea care a invins-o pe Simona Halep in semifinalele turneului WTA 500 de la Stuttgart, scor 6-3, 6-2, rasturnand calculele specialistilor.

