Mai aproape de locul 4 WTA decat de 2: calculele probabile care o dau pe Simona Halep iesita din top 3 WTA dupa turneul de la Roma

Simona Halep se afla intr-o situatie delicata in ceea ce priveste pozitia sa in clasamentul WTA.

Victoria Arynei Sabalenka la Madrid complica perspectivele Simonei Halep in clasamentul WTA. Jucatoarea din Belarus a invins-o in ultimul act al competitiei din capitala Spaniei pe Ashleigh Barty (1 WTA), scor 6-0, 3-6, 6-4, luandu-si revansa pentru infrangerea suferita in finala de la Stuttgart.

In clasamentul WTA LIVE, care va deveni definitiv incepand de luni, 10 mai, Sabalenka va acumula 1000 de puncte si va urca trei pozitii, pana pe locul al patrulea, totalizand un punctaj de 6195, situandu-se la doar 325 de puncte in spatele Simonei Halep.

Pentru ca nu si-a aparat punctele aferente finalei jucate la Madrid in 2019, Simona Halep va pierde 530 de puncte in urma eliminarii in optimi la Madrid, iar presiunea ierarhiei mondiale apasa si mai puternic pe umerii romancei, avand in vedere ca sportiva din Constanta s-a impus la Roma in 2020 si va fi nevoita sa-si apere cele 900 de puncte adjudecate anul trecut.

Mai mult decat atat, Sabalenka a fost absenta de la Roma in 2020, lucru care complica sarcina Simonei Halep de a-si prelungi perioada de un an si aproximativ patru luni petrecuta in top 3 WTA, potrivit Adevarul. Chiar daca va castiga trofeul la Roma din nou, Simona Halep va cobori in clasamentul mondial, cu conditia ca Sabalenka sa se califice cel putin in semifinalele competitiei.

Privind in sus, Simona Halep este despartita de Naomi Osaka de 1130 de puncte, iar pana la ocupanta primei pozitii, Ashleigh Barty, romanca are in prezent de recuperat nu mai putin de 3570 de puncte.

Traseul virtual al Simonei Halep la WTA 1000 Roma



Turul 2 - Angelique Kerber

Optimi - Jelena Ostapenko / Johanna Konta / Marketa Vondrousova

Sferturi - Petra Kvitova / Bianca Andreescu

Semifinale - Naomi Osaka / Serena Williams / Jennifer Brady

Finală - Ashleigh Barty / Aryna Sabalenka / Elina Svitolina / Sofia Kenin