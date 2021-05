Ion Tiriac explica insuccesele Simonei Halep: "Are o singura problema, dar nu stiu cat poate sa o compenseze. Problemele fizice apar din cauza unei pregatiri neadecvate in adolescenta!" 

Fost campion la Roland Garros, Ion Tiriac stie care este marea problema a Simonei Halep in acest sezon de zgura.

Campion de Grand Slam alaturi de Ilie Nastase in proba de dublu a turneului de la Roland Garros, editia 1970, Ion Tiriac evalueaza starea Simonei Halep in sezonul 2021 si crede ca lipsa unui numar consistent de meciuri in picioare poate sa scada asteptarile fanilor sai pentru aceasta stagiune de zgura.

"O repet: nici eu nu credeam ca Simona Halep va castiga Wimbledon-ul, cel putin nu in 2019. A mai fost in semifinale in 2015, atunci putea sa-l castige; deci Simona Halep poate sa face niste surprize la care nu te astepti, si bune, si rele. Simona Halep are o singura problema anul acesta: a jucat extraordinar de putin. Nu stiu cat poate sa compenseze. Opt meciuri in cinci luni de zile este, totusi... dar si anul trecut, spre sfarsit, a jucat foarte putin.

Problemele de sanatate ale Simonei Halep vin de la o pregatire fizica neadecvata la 14-15-16 ani. La varsta aceea iti faci baza pregatirii fizice," a declarat Ion Tiriac pentru Gazeta Sporturilor.

Simona Halep a jucat doar sapte meciuri oficiale in ultimele trei luni, dintre care a pierdut doua, cu Aryna Sabalenka, in semifinalele competitiei de la Stuttgart si cu Elise Mertens, in optimi la Madrid. Cea mai importanta victorie semnata de Simona Halep in acest sezon 2021 ramane triumful cu Iga Swiatek din optimile Australian Open.